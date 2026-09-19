Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (STB) huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc vừa công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các trái chủ. Cụ thể vào ngày 09 tháng 09 năm 2026, tổ chức tín dụng này đã chi trả 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 120 tỷ đồng tiền lãi để tất toán toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mang mã STBL2426001. Lô trái phiếu này được phát hành cách đây hai năm vào ngày 09 tháng 09 năm 2024 và đã được ngân hàng thanh toán đầy đủ vào đúng ngày đáo hạn.

Cùng lúc thực hiện thanh toán nợ cũ, ngân hàng cũng phát hành thành công các công cụ nợ mới ra thị trường trong nước. Vào ngày 28 tháng 08 năm 2026, ngân hàng chào bán thành công lô trái phiếu mã STBL12609 thu về 1.000 tỷ đồng. Trong cùng ngày, lô trái phiếu mã STBL12610 tiếp tục được phát hành thành công, mang về thêm 2.000 tỷ đồng.

Cả hai đợt huy động này đều có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 08 năm 2032 và áp dụng mức lãi suất cố định 9,5% mỗi năm. Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ mua vào, tài sản đảm bảo cùng mục đích sử dụng nguồn vốn không được tổ chức phát hành công bố.