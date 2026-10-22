Ngân hàng Sacombank (STB) thu về hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, mở đường tăng vốn cấp 2

Liên tục phát hành thành công các lô trái phiếu dài hạn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu mã STBL12615 ra thị trường trong nước vào ngày 16/10/2026. Lô trái phiếu bao gồm 1.000 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 1.000 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/10/2032. Thông tin ghi nhận cho thấy lô trái phiếu này áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,5%/năm.

Trước đợt huy động này, trong ngày 30/9/2026, ngân hàng cũng đã thực hiện phát hành trọn vẹn hai lô trái phiếu khác với tổng giá trị 2.130 tỷ đồng. Cụ thể, lô thứ nhất mang mã STBL12613 có quy mô 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào ngày 30/9/2032 và được áp dụng mức lãi suất cố định 9,6%/năm. Lô thứ hai mang mã STBL12614 có giá trị 130 tỷ đồng, kỳ hạn lên tới 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2036 với mức lãi suất thả nổi 9,4%/năm.

Các đợt phát hành diễn ra liên tục cho thấy khả năng hấp thụ tốt của thị trường đối với các công cụ nợ do Sacombank phát hành. Nhờ những giao dịch này, tổ chức tài chính củng cố thêm nguồn lực tiền mặt dài hạn ổn định để duy trì và mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Sẵn sàng phương án chào bán 15.000 tỷ đồng ra công chúng

Bên cạnh các đợt phát hành đã hoàn tất, Hội đồng quản trị Sacombank vừa qua đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026. Ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 150 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Tổng quy mô phát hành có thể lên tới 15.000 tỷ đồng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế và điều kiện huy động trên thị trường tài chính.

Đặc tính của đợt phát hành sắp tới là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. Khoản huy động này được phân loại là nguồn nợ thứ cấp của ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để được tính vào nguồn vốn cấp 2 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành ra công chúng sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ an toàn của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn cho vay tín dụng. Tiến độ giải ngân nguồn vốn dự kiến bắt đầu ngay sau khi có thông báo nhận báo cáo kết quả đợt chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian giải ngân sử dụng vốn có thể kéo dài đến hết tháng 12/2027, đảm bảo dòng tiền được phân bổ hiệu quả vào nền kinh tế thực.