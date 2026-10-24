Ngân hàng sa thải 5.000 nhân sự vì AI

Các ngân hàng gia nhập làn sóng sa thải nhân sự với lý do AI giúp cải thiện năng suất lao động. Ảnh: Bloomberg

Ngân hàng Barclays (Anh) vừa thông báo cắt giảm khoảng 5.000 việc làm như một phần trong lộ trình tiết giảm chi phí, vốn đang được thúc đẩy bởi các bước tiến của AI.

Đợt tinh giản biên chế này tương đương khoảng 5% trong tổng số 93.000 nhân viên toàn cầu của nhà băng. Trước đó, ban lãnh đạo xác nhận đã cắt giảm 1.000 vị trí kể từ đầu năm đến nay.

Bà Anna Cross, Giám đốc Tài chính của Barclays, cho biết kế hoạch nằm trong chiến lược mục tiêu tiết kiệm hơn 1,1 tỷ bảng Anh vào năm 2027. "Khoảng 60% số lượng cắt giảm liên quan đến các bộ phận hỗ trợ, bao gồm ít lập trình viên hơn khi AI giúp nhân sự làm việc năng suất hơn", bà Cross cho hay.

CEO CS Venkatakrishnan nhấn mạnh ngân hàng đã đầu tư sâu vào công nghệ và đơn giản hóa quy trình vận hành. Khi được hỏi về mức độ ảnh hưởng trực tiếp của AI, ông cho biết việc tinh giản quy trình là động lực chính của hiệu quả hiện tại, trong khi AI đóng vai trò như "lớp kem trên bánh" để hiện đại hóa hệ thống và sẽ giữ vai trò ngày càng lớn trong tương lai.

Quyết định của Barclays diễn ra chỉ vài tháng sau khi Standard Chartered - một ngân hàng lớn khác có trụ sở tại Anh - công bố lộ trình cắt giảm hơn 7.000 vị trí trong vòng 4 năm tới do tăng cường ứng dụng AI, dự kiến thu hẹp khoảng 15% khối back-office (văn phòng hỗ trợ vận hành) vào năm 2030.

Thông báo sa thải được đưa ra cùng thời điểm Barclays công bố kết quả tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ bảng Anh, tăng 12% so với mức 2,1 tỷ bảng Anh cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu lãi thuần từ mảng bán lẻ tại Anh tăng 6%, đạt 2 tỷ bảng Anh nhờ mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Song song đó, ngân hàng thông báo kế hoạch hoàn trả thêm 500 triệu bảng Anh cho các nhà đầu tư, nâng tổng giá trị chi trả cổ đông qua hình thức mua lại cổ phiếu và chia cổ tức từ đầu năm đến nay lên 2,8 tỷ bảng Anh.

Động thái này lập tức vấp phải phản ứng từ các tổ chức công đoàn. Bà Sharon Graham, Tổng thư ký công đoàn Unite, chỉ trích Barclays đang "lấy AI làm cái cớ để loại bỏ lực lượng lao động trung thành" và kêu gọi ngân hàng tập trung nâng cao kỹ năng cho nhân viên thay vì áp dụng giải pháp ngắn hạn.

(Theo The Guardian)