Ngân hàng rao bán nợ xấu 1.110 tỷ liên quan Tân Hoàng Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Tràng An vừa thông báo bán đấu giá 4 khoản nợ phải thu của một số doanh nghiệp thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Tổng giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT) của các khoản nợ là hơn 306 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 8/2023.

Cả 4 khoản nợ này đều được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của bên thứ ba, là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – Sự Thật, số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tòa nhà văn phòng tại khu đất số 24 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (ảnh: Internet).

Cụ thể, khoản nợ đầu tiên là của Công ty TNHH đầu tư bất động sản THM Thịnh Vượng với giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2023) là 94,3 tỷ đồng; giá khởi điểm là 95,1 tỷ đồng. Công ty TNHH đầu tư bất động sản THM Thịnh Vượng được thành lập vào tháng 2/2018 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm hai cổ đông sáng lập là ông Đỗ Thế Chương (25%) và ông Trần Hồng Sơn (75%). Trụ sở của doanh nghiệp này đặt tại số 24, Quang Trung, Hà Nội - cùng địa chỉ trụ sở của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Mặt khác, ông Trần Hồng Sơn hiện cũng đang là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT một số công ty, trong đó có Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil – một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị liên quan, ngoài ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều cá nhân khác, trong đó có ông Trần Hồng Sơn.

Tiếp đó, khoản nợ thứ hai là của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông với giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2023) là 81,7 tỷ đồng; giá khởi điểm là 82,4 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Bất động sản Ngọc Viễn Đông được thành lập vào tháng 10/2017, do bà Lê Hồng Trang làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Cùng đó, bà Trang còn là người đại diện theo pháp luật tại một số công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh như: Công ty CP Quốc tế Hương Việt Bách, Công ty CP Đầu tư Bất động sản V.H, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Sài Gòn. Trong kết luận điều tra nêu trên, Công ty CP Bất động sản Ngọc Viễn Đông là công ty con thuộc Tập doàn Tân Hoàng Minh, các cổ đông công ty đều là nhân viên tập đoàn, không có tiền góp vốn hoặc mua cổ phần.

Tương tự, khoản nợ thứ ba là của Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh (cổ đông lớn của Công ty CP Tổng Bách Hóa) với giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2023) là 76,2 tỷ đồng; giá khởi điểm là 76,9 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh (chủ đầu tư dự án D’. El Dorado II) được thành lập vào tháng 5/2014, cũng là một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Doanh nghiệp này đã chi 900 tỷ đồng mua 90 triệu cổ phiếu do Công ty CP Tổng Bách Hóa phát hành vào ngày 24/2/2021.

Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thanh là công ty do ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thành lập, điều hành. Tại thời điểm đăng ký thay đổi hồi tháng 1/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 4.110 tỷ đồng với 23 cổ đông cá nhân góp vốn đều là các nhân viên, người lao động tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng cho đứng tên cổ phần.

Cuối cùng là khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà với giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 31/8/2023) là 55,4 tỷ đồng; giá khởi điểm là 55,8 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà được thành lập vào tháng 4/2005; hai cổ đông từng nắm cổ phần tại doanh nghiệp này là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil. Người đại diện theo pháp luật hiện nay của Bắc Hà, đồng thời cũng là của Phú Thanh là ông Vũ Mạnh Hùng.

Nợ xấu liên tiếp được phát mại

Được biết, đây không phải là nhóm nợ duy nhất của các công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Agribank bị rao bán. Động thái rao bán nợ của Agribank diễn ra dồn dập sau khi xảy ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và một loạt lãnh đạo khác của các công ty trong tập đoàn này đã bị bắt tạm giam từ tháng 4/2022.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An mới đây đã ra kết luận điều tra đồng thời cho biết, trong quá trình điều tra đã thu hồi tổng cộng 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Trong một diễn biến khác, 7 khoản nợ của các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng bị ngân hàng rao bán trước đó với tổng dư nợ gần 500 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và dịch vụ Thương mại Hà Phương, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng và nội thất Thanh Xuân, Công ty TNHH XNK – Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mivi Việt Nam, Công ty CP Hạ tầng cảnh quan Green-Art, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Mạnh Loan .

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ trên là các bất động sản thuộc Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải. Các bất động sản tại tổ hợp du lịch giải trí này được chia nhỏ diện tích để thế chấp cho các khoản vay của 7 doanh nghiệp tại ngân hàng.

Trước đó, tháng 3/2023, Agribank chi nhánh Tràng An cũng thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo là một loạt xe trộn bê tông và nhiều ô tô, máy móc, thiết bị để thu hồi nợ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại THM- Concrete (THM- Concrete), một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Giá trị của khoản nợ này tính đến thời điểm 1/12/2022 là 28,258 tỷ đồng và đang bị xếp vào nợ nhóm 5 (nợ không có khả năng thanh toán).

Hay, đầu tháng 8/2023, ngân hàng này cũng rao bán khoản nợ của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc với giá khởi điểm là hơn 281,6 tỷ đồng. Công ty này là một thành viên trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh và do Đỗ Hoàng Việt, con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng làm người đại diện theo pháp luật.

Ước tính, tổng các khoản nợ của những công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh được Agribank rao bán trong thời gian qua có giá trị khoảng 1.110 tỷ đồng.

Liên Hà Thái (t/h)