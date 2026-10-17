Ngân hàng rao bán nợ thế chấp nghìn m2 đất của thẩm mỹ viện phục vụ nhiều người nổi tiếng

Agribank vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Halavu Clinic tại Agribank Chi nhánh Chợ Lớn theo hợp đồng tín dụng số 6220-LAV-202500179/HĐTD ký ngày 25/4/2025.

Theo thông báo của ngân hàng, giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 28/9/2026 là hơn 10,607 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 9,68 tỷ đồng và nợ lãi hơn 927,7 triệu đồng.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 29/9/2026 cho đến khi khoản vay được thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay.

Khoản nợ được bảo đảm bằng quyền sử dụng ba thửa đất tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Thửa đất thứ nhất có diện tích 199,5m2, toàn bộ là đất ở tại đô thị. Tài sản được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 24/4/2025 giữa Agribank Chi nhánh Chợ Lớn và bà Lê Nguyễn Tường Oanh.

Thửa đất thứ hai có diện tích 420m2, gồm 100m2 đất ở tại đô thị và 320m2 đất trồng cây lâu năm. Tài sản được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 24/4/2025 giữa ngân hàng với ông Nguyễn Bá Tuấn và bà Vũ Thị Minh Huyền.

Thửa đất thứ ba có diện tích 459m2, gồm 150m2 đất ở tại đô thị, 250,3m2 đất trồng cây lâu năm và 58,7m2 đất trồng cây hằng năm khác. Tài sản được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 21/7/2025 giữa ngân hàng và bà Lê Nguyễn Tường Oanh.

Giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 10,607 tỷ đồng, bằng giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 28/9/2026.

Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển nhượng khoản nợ; người mua trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán các khoản này nếu phát sinh.

Theo thông tin giới thiệu trên website của Halavu Clinic, đây là cơ sở thẩm mỹ phục vụ nhiều khách hàng, trong đó có các hoa hậu, nam vương và người nổi tiếng.