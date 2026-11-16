Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 200 tỷ của nhóm công ty Asiana Việt Nam

Tổng giá trị ghi sổ các khoản nợ tạm tính đến ngày 20/10/2026 là hơn 217,7 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ của Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam có giá trị ghi sổ 92,19 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc: 60 tỷ đồng, nợ lãi 32,19 tỷ đồng).

Khoản nợ của Công ty TNHH MeKong Foods là 80,48 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc 58,98 tỷ đồng, nợ lãi 21,5 tỷ đồng).

Còn khoản nợ của Công ty TNHH Phú Yên Nam có giá trị 45 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc 34 tỷ đồng, nợ lãi 11 tỷ đồng).

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ sau ngày 20/10/2026 cho đến khi Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam, Công ty TNHH MeKong Foods và Công ty TNHH Phú Yên Nam thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tân Phú.

Theo thông tin từ ngân hàng, tài sản bảo đảm cho các khoản nợ trên là nhà đất tại số 5 đường Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là tài sản bảo đảm chung được nêu trong thông báo đấu giá của Agribank.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 153 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 64,7 tỷ đồng so với tổng giá trị ghi sổ tạm tính. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 9h ngày 20/11/2026 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, TPHCM.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) cũng thông báo bán đấu giá khoản nợ lên tới 742 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam.

Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất tại đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TPHCM.

Địa chỉ khu đất này hiện có một trung tâm tổ chức tiệc cưới nổi tiếng tại TPHCM.