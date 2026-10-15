Ngân hàng rao bán bất động sản trung tâm TP.HCM, giá hơn 76 tỷ đồng

Theo Agribank, ngân hàng này đang chào bán quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 193A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa), TP.HCM) với giá khởi điểm hơn 76,45 tỷ đồng.

Tài sản có diện tích đất theo giấy chứng nhận là 190,55 m², trong đó diện tích theo hiện trạng khoảng 190,6 m². Mục đích sử dụng là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Trên khu đất có căn nhà cấp 3, gồm 3 tầng và một tầng lửng, với tổng diện tích sàn xây dựng theo hiện trạng 373,3 m². Trong đó, 337,9 m² thuộc diện tích xây dựng theo giấy phép và 35,4 m² nằm ngoài giấy phép xây dựng. Phần diện tích ngoài giấy phép được xác định đủ điều kiện tồn tại theo công văn của UBND phường Xuân Hòa ngày 13/2/2026.

Tuy nhiên, người mua sẽ phải tự liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục được công nhận quyền sở hữu đối với phần diện tích sàn xây dựng ngoài giấy phép nêu trên; các chi phí phát sinh, nếu có, do người mua chịu.

Theo thông tin quy hoạch được cung cấp, hẻm 193 Nam Kỳ Khởi Nghĩa được quy hoạch với lộ giới 6-7 m, hẻm bên hông có lộ giới quy hoạch 5,3 m, trong khi hẻm phía sau có chiều rộng hiện hữu 2,37 m.

Nguồn: VIB

Ở phân khúc căn hộ, VIB rao bán căn hộ số A4-4.06, tầng 5, tòa nhà A4, thuộc dự án Vinhomes Golden River, tại số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1 (nay là phường Sài Gòn), TP.HCM. Căn hộ có diện tích 64 m², với giá chào bán 13 tỷ đồng.

Như vậy, các tài sản được rao bán có sự khác biệt về loại hình, quy mô và vị trí cụ thể, với mức giá từ 13 tỷ đồng đối với căn hộ cao cấp đến hơn 76 tỷ đồng đối với nhà đất. Đây là những mức giá chào bán đáng chú ý tại khu vực trung tâm TP.HCM, song cần đặt trong tương quan với đặc điểm pháp lý, diện tích và hiện trạng của từng bất động sản để đánh giá giá trị.