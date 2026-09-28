Ngân hàng rao bán 4 căn biệt thự Đà Lạt, giá giảm 4 tỷ sau vài tuần

Ngân hàng MSB vừa thông báo bán đấu giá 4 căn biệt thự, gồm 2 biệt thự đơn lập và 2 biệt thự song lập tại dự án do Delta-Valley Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Đây là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà. Giá khởi điểm của mỗi căn biệt thự đơn lập là 11,358 tỷ đồng/căn và mỗi căn biệt thự song lập là 6,642 tỷ đồng/căn.

Tổng mức giá khởi điểm của 4 căn biệt thự là 36 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm số tiền còn lại của hợp đồng phải thanh toán cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (chủ đầu tư) là hơn 2,579 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được người trúng đấu giá thanh toán trực tiếp cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận.

Trước đó, ngày 18/8, MSB từng thông báo bán đấu giá 4 căn biệt thự trên với giá khởi điểm 12,62 tỷ đồng/căn đối với biệt thự đơn lập và 7,38 tỷ đồng/căn đối với biệt thự song lập, tương đương tổng cộng 40 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn một tháng, tổng giá khởi điểm của 4 căn biệt thự đã giảm 4 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà có trụ sở tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Tại VietinBank, ngân hàng cũng đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và biệt thự du lịch tại số 27 Đào Duy Từ, phường Hội An, TP Đà Nẵng, do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thiên Tân sở hữu.

Giá khởi điểm của tài sản là 115,717 tỷ đồng.

BIDV cũng vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Dược liệu Việt Nam tại Đà Nẵng và Đồng Nai. Trong đó, tài sản tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng có diện tích 977,2m2. Tài sản tại xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai có tổng diện tích 591,3m2, trong đó 447m2 là đất ở tại nông thôn.