Ngân hàng quy mô lớn nhất hệ thống báo lãi quý III tăng gần 40%, cắt giảm 500 nhân sự

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) công bố báo cáo tài chính quý III hợp nhất với lợi nhuận quý III tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước đạt 10.579 tỷ đồng.

Trong quý, các mảng hoạt động kinh doanh của BIDV đều ghi nhận tăng trưởng (trừ mảng chứng khoán đầu tư). Thu nhập lãi thuần tăng 12,4% so với cùng kỳ, đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối tăng 18% trong khi mảng dịch vụ tăng trưởng khiêm tốn hơn (7,2%).

Mảng chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi thuần đột biến, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước mang về 116 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 28.483 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cách xa so với mức thực hiện của hai Big4 khác là VietinBank và Vietcombank, đồng thời thấp hơn cả MB và VPBank.

Trong 9 tháng, ba mảng có lãi thuần sụt giảm là kinh doanh ngoại hối (giảm 38,6%), mảng chứng khoán kinh doanh (giảm 31,2%) và mảng chứng khoán đầu tư (giảm 99,5%). Lợi nhuận thuần trong kỳ chỉ tăng 9,7% nhưng nhờ việc giảm chi phí dự phòng rủi ro mà lợi nhuận ghi nhận tăng hai chữ số.

Tính đến hết tháng 9, BIDV vẫn là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống với gần 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư cho vay khách hàng đạt 2,56 triệu tỷ, tăng 8%. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng khiêm tốn hơn 6,2% với 2,36 triệu tỷ đồng.

BIDV cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm Big4 (không tính Agribank) đã thực hiện được tăng vốn trong năm 2026 với mức tăng từ 70.214 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng, tương ứng tăng 10,8%.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) của ngân hàng tăng 36% sau 9 tháng lên 47.486 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay khách hàng từ 2,69% lên 2,89%.

Bên cạnh đó, trong khi nợ xấu tăng cao thì dự phòng rủi ro của ngân hàng lại giảm nhẹ khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ ngưỡng 100% về 73%.

Số lượng nhân viên của ngân hàng cũng tiếp tục ghi nhận giảm trong 9 tháng đầu năm từ 29.273 người về 28.769 người, tương ứng giảm 504 người. Chi phí nhân viên trong kỳ tăng 5,6% từ 11.847 tỷ đồng lên 12.509 tỷ đồng.