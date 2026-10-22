Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) hút thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu, hoàn tất tăng vốn điều lệ

Liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu mới nhất. Cụ thể vào ngày 16/10/2026, ngân hàng đã phát hành thành công 500 trái phiếu mang mã VIBL12606 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, tổng giá trị huy động của lô trái phiếu này đạt 500 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu kéo dài 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/10/2033.

Dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy lô trái phiếu này được áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,4%/năm. Các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ, tài sản đảm bảo hay mục đích phát hành cụ thể không được tiết lộ chi tiết trong bản công bố đợt này.

Trước đợt huy động trên, vào ngày 16/9/2026, ngân hàng cũng đã thực hiện phân phối thành công 3.000 trái phiếu mã VIBL12605. Lô trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 16/9/2029 và được áp dụng mức lãi suất cố định 8,9%/năm. Các hoạt động phát hành diễn ra ngay sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026 để bổ sung nguồn vốn cấp 2 phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng nâng vốn điều lệ

Cùng với việc tích cực huy động vốn vay dài hạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam cũng vừa ghi nhận sự thay đổi lớn về quy mô vốn cổ phần. Theo đó, vào ngày 11/9/2026, ngân hàng đã hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu để chính thức nâng vốn điều lệ từ mức 34.047 tỷ đồng lên mức 37.354 tỷ đồng.

Đối với đợt phân phối thứ nhất, ngân hàng đã phát hành gần 323,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 61.660 cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 9,5%, tương đương việc cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 95 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện việc chia thưởng được trích xuất từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025.

Ở đợt phân phối thứ hai, ngân hàng đã hoàn tất việc phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty cho 890 cán bộ nhân viên. Đợt phát hành này hoàn toàn không thu tiền từ người lao động tham gia chương trình. Số cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phân phối. Nguồn vốn để thực hiện cũng được lấy từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy đến cuối năm 2025 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.