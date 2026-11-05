Ngân hàng Quốc tế (VIB): Kiện toàn ban điều hành, cất nhắc hai nhân sự kỳ cựu lên ghế Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán VIB) vừa phát đi thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao trong ban điều hành. Theo quyết định mới nhất được ban hành, ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm sẽ cùng được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng. Các quyết định phân công nhiệm vụ này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2026.

Theo sự phân công trong ban điều hành, ông Trần Chí Thanh sẽ đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối. Cùng lúc đó, bà Đặng Thị Phương Diễm sẽ giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Quy định về thời hạn bổ nhiệm đối với cả hai vị trí lãnh đạo này được tính từ ngày 02/11/2026 và sẽ kéo dài cho đến khi ngân hàng có thông báo thay đổi bằng văn bản chính thức.

Việc bổ nhiệm cùng lúc hai lãnh đạo đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách các khối nghiệp vụ trọng yếu cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của VIB trong công tác quy hoạch cán bộ. Quyết định đề bạt những nhân sự nội bộ trực tiếp lên các vị trí điều hành chiến lược cũng phản ánh định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững và tạo động lực cống hiến cho đội ngũ cán bộ nhân viên đang làm việc tại ngân hàng.

Phó Tổng Giám đốc Trần Chí Thanh là nhân sự đã gia nhập VIB từ năm 2008. Trong suốt quá trình công tác, ông Thanh đã trải qua nhiều vị trí quản lý chủ chốt, bắt đầu từ Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng, tiếp đó thăng tiến lên Phó Giám đốc Khối và Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối. Bên cạnh công tác điều hành trực tiếp, ông còn tham gia sâu vào các hoạt động quản trị rủi ro với vai trò là Thành viên Hội đồng Tín dụng và Chủ tịch Hội đồng Quản lý tài sản Nợ Có.

Trước khi đầu quân cho VIB, ông Thanh đã có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank ở các vị trí chuyên môn và quản lý thuộc lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường. Về nền tảng học vấn, ông sở hữu bằng Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng của Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne và bằng Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông cũng sở hữu Chứng chỉ Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cùng chứng chỉ Chương trình Đào tạo lãnh đạo ngân hàng của Học viện Tài chính Thụy Sĩ.

Trong khi đó, tân Phó Tổng Giám đốc Đặng Thị Phương Diễm là một trong những lãnh đạo có thâm niên lâu năm nhất tại VIB khi bà bắt đầu gia nhập ngân hàng từ năm 2002. Trong hành trình 24 năm gắn bó cùng sự phát triển của nhà băng này, bà Diễm đã lần lượt đảm nhiệm hàng loạt vị trí trọng yếu. Lộ trình công tác của bà trải qua các chức vụ Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế và Giao dịch Tiền tệ, Trưởng phòng Dịch vụ Doanh nghiệp, Giám đốc Phòng Tài trợ Thương mại và Quản lý dòng tiền, Giám đốc Trung tâm Xử lý Giao dịch Tập trung. Sự nghiệp của bà tiếp tục phát triển với các cương vị Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp, Giám đốc Khối Nghiệp vụ Tổng hợp Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh và gần đây nhất là Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Về trình độ chuyên môn, bà Diễm có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kinh tế đều tốt nghiệp từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.