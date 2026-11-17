Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Ảnh: Central Banking

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về tài chính và công nghệ Black Swan 2026 tại Campuchia, được tổ chức ở Phnom Penh.

Bản ghi nhớ đầu tiên được ký kết với VISA và bản thứ hai được ký kết với Mastercard. Các bản ghi nhớ với hai mạng lưới thẻ quốc tế này nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thanh toán kỹ thuật số tại Campuchia thông qua việc quét mã KHQR bằng cách mở rộng phạm vi chấp nhận thanh toán từ các mạng lưới thanh toán nước ngoài và các tổ chức đối tác liên kết với VISA và Mastercard.

Sáng kiến này sẽ cho phép du khách quốc tế và những người đến thăm Campuchia sử dụng các ứng dụng ngân hàng di động hoặc ứng dụng thanh toán di động hiện có của họ - vốn đã kết nối với mạng lưới VISA và Mastercard - để quét mã KHQR và thực hiện thanh toán tại các cơ sở kinh doanh trên khắp Campuchia.

Theo thông cáo báo chí chung công bố ngày 16/11, việc phát triển chức năng này sẽ cải thiện trải nghiệm thanh toán kỹ thuật số tại Campuchia, đồng thời khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán điện tử thay cho tiền mặt, mang lại sự tiện lợi, tốc độ và tính bảo mật cao hơn.

Sự hợp tác này cũng sẽ giúp giảm bớt những phức tạp trong thanh toán đối với du khách quốc tế và người sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh trong việc chấp nhận thanh toán từ du khách quốc tế khi đến Campuchia. Hơn nữa, sáng kiến này sẽ góp phần tăng cường hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy quá trình tích hợp các hệ thống thanh toán của Campuchia và tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số tại quốc gia này.

Sáng kiến trên sẽ nâng cao khả năng tương tác giữa cơ sở hạ tầng thanh toán của Campuchia với các mạng lưới thẻ thanh toán trong khu vực và quốc tế, mở đường cho một hệ thống thanh toán kỹ thuật số hiện đại, hiệu quả và toàn diện hơn.

Hội nghị Black Swan 2026 lần đầu tiên được NBC và Mạng lưới Tài chính & Công nghệ Toàn cầu (GFTN) phối hợp cùng Hiệp hội Tài chính và Công nghệ Campuchia tổ chức.

Được tổ chức song song với Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, hội nghị kéo dài trong hai ngày 15-16/11 này đã thu hút hơn 5.000 người tham dự từ 60 quốc gia, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, nhằm thúc đẩy kết nối tài chính giữa ASEAN, châu Phi và các thị trường quốc tế khác.