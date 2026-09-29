Ngân hàng Quốc Dân (NCB) sắp phát hành 3,3 tỷ cổ phiếu, đưa vốn điều lệ vọt lên mức 62.280 tỷ đồng

Chào bán 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung 33.000 tỷ đồng vốn kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 8807 chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (mã chứng khoán NVB) tăng vốn điều lệ. Cơ quan quản lý đồng ý cho phép NCB thực hiện tăng vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bám sát phương án đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 1069 hồi đầu tháng 9 năm 2026.

Đi kèm với quyết định chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NCB thực hiện việc tăng vốn điều lệ tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhà băng này phải đảm bảo giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã được sửa đổi bổ sung cùng các văn bản hướng dẫn liên quan sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn.

Theo kế hoạch chi tiết, NCB dự kiến chào bán 3,3 tỷ cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành mới này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Với mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền NCB dự kiến thu về từ đợt phát hành đạt mức 33.000 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền khổng lồ này sẽ được phân bổ trực tiếp để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Lộ trình thực hiện đợt phát hành dự kiến bắt đầu triển khai trong quý I năm 2027, ngay sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán. Quá trình phân phối cổ phiếu dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng thời gian từ quý I đến quý III năm 2027. Ban lãnh đạo NCB khẳng định việc tăng quy mô vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường tài chính.

Đòn bẩy từ đợt gọi vốn trước và lộ trình tiến tới mốc vốn điều lệ 62.280 tỷ đồng

Kế hoạch tăng vốn 33.000 tỷ đồng được NCB đưa ra ngay sau khi nhà băng này vừa hoàn tất một đợt huy động vốn quy mô lớn khác vào giữa năm 2026. Trước đó, kết thúc đợt chào bán ngày 26/6/2026, NCB đã phân phối thành công 1 tỷ cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Tỷ lệ hấp thụ đạt 100% tổng số cổ phiếu được đưa ra chào bán.

Với mức giá bán bình quân gia quyền đạt 10.000 đồng mỗi cổ phiếu trong đợt phát hành tháng 6, NCB đã thu về tổng số tiền 10.000 tỷ đồng. Theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, toàn bộ số tiền này ngay lập tức được ngân hàng sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp thiết cho hoạt động kinh doanh thường xuyên. Đợt phát hành thành công này đã trực tiếp đẩy vốn điều lệ của NCB tăng mạnh từ mức gần 19.280 tỷ đồng lên mức gần 29.280 tỷ đồng như thời điểm hiện tại.

Những bước đi liên tiếp trong việc gọi vốn cho thấy nhu cầu củng cố nền tảng tài chính rất lớn của Ngân hàng Quốc Dân. Nếu đợt chào bán 3,3 tỷ cổ phiếu vào năm 2027 diễn ra suôn sẻ và phân phối hết khối lượng đăng ký, quy mô vốn điều lệ của NCB sẽ tiếp tục có một bước nhảy vọt. Nguồn vốn điều lệ của nhà băng này sẽ chính thức tăng từ gần 29.280 tỷ đồng lên mức gần 62.280 tỷ đồng, đưa NCB vào nhóm các ngân hàng thương mại có bộ đệm vốn lớn trên hệ thống, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.