SCIC chi gần 483 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ nối tiếp thương vụ đăng ký mua của Viettel

Ngân hàng TMCP Quân đội vừa gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở Giao dịch Chứng khoán để công bố thông tin bất thường liên quan đến giao dịch cổ phiếu. Cụ thể, vào ngày 25/11/2026, MB đã ký Hợp đồng mua bán cổ phiếu MBB với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11 ngày 18/4/2026 cùng Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96 và số 98 cùng ngày 10/11/2026.

Theo thỏa thuận đã ký kết, khối lượng giao dịch là 32 triệu cổ phiếu MBB với tổng giá trị gần 483 tỷ đồng. Trước giao dịch của SCIC, vào ngày 20/11/2026, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng đã đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu MBB trong đợt phát hành riêng lẻ này, với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 27/11/2026 đến ngày 18/12/2026.

Hiện tại, Viettel đang nắm giữ gần 1,5 tỷ cổ phiếu MBB, tương ứng tỷ lệ 14,702% vốn điều lệ của ngân hàng. Về nhân sự đại diện phần vốn, bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, là người đại diện 60% vốn của Viettel tại MB, trong khi ông Nguyễn Việt Quân, Thành viên Hội đồng quản trị MB, đại diện 40% phần vốn còn lại của tập đoàn này. Cả Viettel và SCIC đều là hai trong số 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ phục vụ kế hoạch tăng vốn điều lệ của MB.

Huy động 3.018 tỷ đồng đầu tư công nghệ và nâng vốn điều lệ lên gần 102.687,5 tỷ đồng

Theo phương án đã phê duyệt, MB dự kiến chào bán tổng cộng 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 15.090 đồng mỗi cổ phiếu, căn cứ theo giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026. Toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian triển khai chào bán dự kiến bắt đầu từ quý IV/2026 sau khi UBCKNN có thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 3.018 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bảo đảm lợi ích cho cổ đông.

Về cơ cấu phân bổ nguồn vốn với tiến độ giải ngân từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, MB dự kiến dành hơn 2.568,5 tỷ đồng để đầu tư tài sản tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh, trọng tâm là đầu tư phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Khoản tiền gần 449,5 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động cho vay khách hàng. Nếu hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 100.687,5 tỷ đồng lên mức gần 102.687,5 tỷ đồng.