Ngân hàng Quân đội (MBB) hút thêm hàng trăm tỷ đồng từ kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ

Phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ quy mô 750 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán MBB, sàn HoSE) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ ra thị trường trong nước. Cụ thể vào ngày 22/09/2026, ngân hàng đã chào bán thành công 7.500 trái phiếu thuộc mã MBBL12628.

Với mệnh giá một trăm triệu đồng cho mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô này đạt 750 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn sáu năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 22/09/2032, áp dụng mức lãi suất thả nổi 9% mỗi năm. Các thông tin chi tiết về danh tính trái chủ hay tài sản bảo đảm không được doanh nghiệp công bố cụ thể theo quy định phát hành riêng lẻ.

Trước đó vào ngày 28/08/2026, ngân hàng này cũng đã huy động thành công 500 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã MBBL12625 với kỳ hạn năm năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/08/2031. Hoạt động phát hành trái phiếu liên tiếp bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ cho các định hướng kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Vốn điều lệ vượt trăm nghìn tỷ và tái cấu trúc danh mục đầu tư

Ngoài kênh huy động nợ từ trái phiếu, Ngân hàng TMCP Quân đội vừa ghi nhận bước nhảy vọt về quy mô vốn chủ sở hữu. Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào ngày 23/09/2026, nhà băng đã phân phối thành công toàn bộ gần 805,5 triệu cổ phiếu chào bán, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối. Với giá chào bán mười nghìn đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền thu về đạt gần 8.055 tỷ đồng và số tiền thu ròng sau khi trừ chi phí là hơn 8.054 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động mới được cam kết sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc an toàn và hiệu quả theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. Sự thành công của đợt phát hành giúp quy mô vốn điều lệ của ngân hàng tăng mạnh từ mức hơn 92.632 tỷ đồng lên thành hơn 100.687 tỷ đồng, chính thức đưa tổ chức này gia nhập câu lạc bộ các nhà băng có vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan đến quá trình tái cấu trúc hệ thống, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành nghị quyết thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Theo đó, toàn bộ số cổ phần này được chuyển giao sang Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB là đơn vị công ty con do ngân hàng nắm giữ 90,77% vốn điều lệ tính đến cuối tháng 6 năm 2026. Quá trình cơ cấu lại danh mục tài sản giúp tinh gọn bộ máy và tập trung nguồn lực vào hoạt động cốt lõi.