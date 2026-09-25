Ngân hàng Quân đội (MBB) chuyển nhượng cổ phần Bảo hiểm AAA và chào bán hơn 12,3 triệu cổ phiếu

Chuyển nhượng cổ phần Bảo hiểm AAA và thay đổi lãnh đạo cấp cao

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB) mới đây có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán về việc cấu trúc lại danh mục đầu tư. Cụ thể, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 46 thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần Tổng Công ty CP Bảo hiểm AAA. Bên nhận chuyển nhượng trong giao dịch này là Công ty CP Quản lý Quỹ MB (MBCapital).

MBCapital là công ty con do ngân hàng Quân đội trực tiếp nắm giữ 90,77% vốn điều lệ tính đến ngày 30/6/2026.

Về mặt nhân sự, vào ngày 22/9/2026, ngân hàng phát đi thông báo chính thức về việc ông Hà Trọng Khiêm không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Sự thay đổi này diễn ra do ông Hà Trọng Khiêm chuyển sang tiếp nhận nhiệm vụ chuyên trách tại chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV). Quyết định điều chuyển nhân sự này bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 22/9/2026.

Kế hoạch phân phối hơn 12,3 triệu cổ phiếu lẻ cho cán bộ nhân viên

Vào giữa tháng 9/2026, ngân hàng ban hành Quyết định số 1261 về việc triển khai phương án chào bán lượng cổ phiếu phát sinh trong đợt tăng vốn. Đây là những cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được quyền mua nhưng chưa phân phối hết, nay được nhà băng này mang ra chào bán cho cán bộ nhân viên.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán đợt này là hơn 12,3 triệu đơn vị. Khối lượng này được phân bổ cụ thể cho ba nhóm quản lý. Nhóm Ban Điều hành được mua 20%. Ban Giám đốc Khối hoặc Đơn vị cấp dưới CEO một bậc và chức danh tương đương có tỷ lệ mua cao nhất là 70%. Nhóm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các công ty thành viên được phân bổ 10% còn lại.

Trước đó, ngân hàng đã triển khai chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Với mức giá phát hành là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, số tiền huy động được theo kế hoạch sẽ phục vụ cho việc bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Quá trình giải ngân phải được thực hiện trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích cho cổ đông và phù hợp với mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.