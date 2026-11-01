Ngân hàng Quân đội (MBB): Chi 3.000 tỷ đồng lập pháp nhân mới tại VIFC, cổ đông tổ chức xả bán hàng triệu cổ phiếu

Thành lập ngân hàng toàn cầu 3.000 tỷ đồng và tái cơ cấu hệ sinh thái công ty con

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã chứng khoán MBB) vừa chính thức thông qua phương án thành lập một ngân hàng do MBB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế VIFC. Pháp nhân mới được thành lập sẽ mang tên Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB toàn cầu. Quy mô vốn điều lệ của ngân hàng mới này được xác định ở mức 3.000 tỷ đồng hoặc giá trị ngoại tệ tương đương. Việc thiết lập pháp nhân mới nằm trong chiến lược mở rộng quy mô hoạt động và tiếp cận sâu hơn vào các thị trường tài chính quốc tế của nhà băng này.

Trước quyết định thành lập ngân hàng toàn cầu MBB cũng đã công bố thông tin về việc phê duyệt cấp thêm 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Hiện Đại hay còn gọi là MBV. Pháp nhân MBV có tiền thân là Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương sau khi được chuyển giao bắt buộc cho MBB và chính thức đổi tên từ ngày 18/12/2024. Sau đợt cấp vốn quy mô lớn này MBB vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tuyệt đối 100% vốn tại MBV.

Hoạt động sắp xếp lại các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục được triển khai khi hội đồng quản trị nhà băng này ban hành Nghị quyết số 46 phê duyệt hợp đồng giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB thường được biết đến với tên gọi MBCapital. Số liệu tài chính tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy MBCapital là công ty con do MBB trực tiếp nắm giữ 90,77% vốn điều lệ. Việc chuyển nhượng chéo giữa các đơn vị thành viên giúp ngân hàng tối ưu hóa cấu trúc sở hữu và phân bổ lại nguồn lực tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu.

Tổng Công ty 28 thoái vốn hàng triệu cổ phiếu chốt lời từ nguồn cổ tức

Trên thị trường chứng khoán cơ cấu cổ đông của Ngân hàng Quân đội cũng chuẩn bị ghi nhận sự thay đổi khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty 28 vừa thông qua phương án bán ra lượng lớn cổ phiếu. Tổ chức này đăng ký chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phiếu MBB trong quý IV năm 2026. Phương thức giao dịch được lựa chọn là khớp lệnh trực tiếp trên sàn. Theo giải trình toàn bộ số lượng cổ phiếu mang ra chào bán đợt này hoàn toàn là phần cổ phiếu tăng thêm từ nguồn cổ tức được MBB chi trả định kỳ qua các năm.

Mức giá chào bán tối thiểu được Tổng Công ty 28 ấn định là 20.290 đồng cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này được xác định một cách thận trọng dựa trên Chứng thư thẩm định giá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam ban hành vào ngày 25/09/2026. Tổ chức thẩm định giá đã thực hiện thu thập dữ liệu giao dịch thực tế và lấy giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu MBB trong 30 phiên liên tiếp kéo dài từ ngày 11/08 đến ngày 24/09/2026 làm cơ sở tính toán.

Nếu giao dịch diễn ra thành công ở mức giá chào bán tối thiểu Tổng Công ty 28 ước tính sẽ thu về khoản tiền mặt hơn 50,7 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền thu về từ đợt thoái vốn này sẽ được tổ chức bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và thực hiện giải ngân cho các dự án đầu tư trong thời gian tới.