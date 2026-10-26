Ngân hàng phát mại căn biệt thự Ciputra, giá khởi điểm 170 tỷ đồng

Theo thông báo, Agribank Chi nhánh Tràng An tổ chức đấu giá toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ hợp đồng mua bán một căn nhà tại khu đô thị Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra), nay thuộc phường Phú Thượng, TP. Hà Nội.

Tài sản là ngôi nhà số 29, lô Q-M3, có diện tích đất 400,6m2 và tổng diện tích xây dựng tạm tính 607m2. Trên đất hiện có biệt thự kết cấu bê tông cốt thép, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình hoàn thiện năm 2014, được cải tạo, sửa chữa lớn vào năm 2020 và hiện đang sử dụng bình thường.

Giá khởi điểm của tài sản là 170 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với giá 1 triệu đồng và nộp trước 34 tỷ đồng. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản và nộp tiền đặt trước từ 8h00 ngày 26/10/2026 đến trước 17h00 ngày 30/10/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h00 ngày 3/11/2026. Tài sản được xem tại phường Phú Thượng, TP. Hà Nội.

Bên nợ liên quan đến tài sản gồm Công ty TNHH thương mại Thành An và Công ty TNHH thương mại và xây dựng Dung Phát.

Ngoài tài sản tại Hà Nội, Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM cũng thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển Đường sắt Hướng Dương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường sắt.

Khoản nợ có giá trị được công bố là 80 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là bất động sản tại 24 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TP.HCM. Diện tích tài sản là 464,6m2 đất sử dụng riêng.

Theo thông tin về hiện trạng tài sản, công trình gắn liền với đất đã bị phá dỡ hoàn toàn so với thời điểm nhận thế chấp; hiện khu đất để trống.

Khoản nợ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 59,12 tỷ đồng. Việc đấu giá được thực hiện theo hiện trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn được nêu trong hồ sơ. Người tham gia cần nghiên cứu kỹ hồ sơ và điều kiện đấu giá trước khi đăng ký.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 59,12 tỷ đồng.