Ngân hàng PGBank (PGB): Gia hạn thời gian phát hành thêm, 3 tổ chức từ chối mua 40,7 triệu cổ phiếu mới

Kéo dài thời gian nộp tiền, nhóm cổ đông lớn rút lui

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (mã chứng khoán PGB) vừa công bố điều chỉnh lịch trình đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án mới, thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài đến ngày 04/12/2026, thay vì mốc thời gian 04/11/2026 như trong kế hoạch công bố ban đầu. Việc gia hạn thêm một tháng được lý giải để phù hợp với quy trình phân phối chứng khoán và những diễn biến thực tế của thị trường hiện hành.

Đợt phát hành này, PGBank chào bán 150 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định là 100.000:20.472. Tương ứng với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, và cứ 100.000 quyền mua sẽ được quyền mua 20.472 cổ phiếu phát hành thêm. Danh sách cổ đông thụ hưởng quyền mua đã được ngân hàng chốt vào ngày 07/10/2026.

Trong quá trình triển khai, thị trường ghi nhận sự biến động lớn từ cơ cấu cổ đông chiến lược khi 3 cổ đông tổ chức đồng loạt công bố chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu. Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng hơn 67,25 triệu quyền mua, tương đương với quyền được mua 13,76 triệu cổ phiếu phát hành mới. Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức cũng thông báo chuyển nhượng hơn 66,35 triệu quyền mua, tương đương quyền mua 13,58 triệu cổ phiếu. Đồng thời, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh chuyển nhượng hơn 65,05 triệu quyền mua, tương ứng quyền mua 13,31 triệu cổ phiếu.

Tổng khối lượng quyền mua được 3 doanh nghiệp này nhượng lại đạt gần 198,66 triệu đơn vị, tương ứng với quyền đăng ký mua khoảng 40,7 triệu cổ phiếu PGB phát hành đợt này. Việc chuyển nhượng đồng nghĩa với việc nhóm cổ đông này sẽ không trực tiếp tham gia góp vốn trong đợt chào bán. Hiện tại, Quốc tế Cường Phát đang sở hữu hơn 67,25 triệu cổ phiếu PGB (tương đương 9,18% vốn), Thương mại Vũ Anh Đức nắm hơn 66,35 triệu cổ phiếu (tương đương 9,06%) và Gia Linh sở hữu hơn 65,05 triệu cổ phiếu (tương đương 8,88%). Mặc dù vẫn giữ nguyên số lượng cổ phiếu đang nắm giữ, tỷ lệ sở hữu tương đối của nhóm 3 cổ đông lớn này chắc chắn sẽ sụt giảm sau khi PGBank hoàn tất đợt phát hành tăng quy mô vốn điều lệ.

Kế hoạch huy động 2.673 tỷ đồng để tiếp sức tín dụng

Hoạt động huy động vốn hiện tại của PGBank được thực hiện dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 432/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/09/2026. Theo giấy phép này, ngân hàng được chấp thuận phương án chào bán tổng cộng gần 267,3 triệu cổ phiếu, chia làm 2 đợt tách biệt.

Sau đợt 1 với khối lượng 150 triệu cổ phiếu đang triển khai, PGBank dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành đợt 2 để chào bán gần 117,3 triệu cổ phiếu còn lại, cộng dồn với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt 1. Thời gian dự kiến để khởi động đợt chào bán thứ 2 được quy định không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt 1.

Về phương án sử dụng vốn, nếu thực hiện phân phối thành công toàn bộ khối lượng của cả 2 đợt phát hành, PGBank ước tính sẽ thu về tổng cộng gần 2.673 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn tiền huy động được sẽ phân bổ vào việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của khách hàng. Mục tiêu cốt lõi của ngân hàng là gia tăng quy mô vốn hoạt động, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2026 và các năm tiếp theo, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đối với tổ chức tín dụng. Khi hoàn tất toàn bộ tiến trình phát hành cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ của PGBank sẽ chính thức tăng từ mức hơn 7.327 tỷ đồng hiện tại lên tiệm cận ngưỡng 10.000 tỷ đồng.