Ngân hàng OCB có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 26/10. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức trong và ngoài nước.

Tân Tổng giám đốc OCB có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ảnh: OCB.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Katholieke Universiteit Leuven (Bỉ).

Trước khi gia nhập OCB, ông có thời gian giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong. Ông cũng từng là thành viên Ban điều hành, Giám đốc Chuyển đổi tại Techcombank và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại ANZ Việt Nam.

Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn cho biết việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm củng cố năng lực điều hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo ông, tăng trưởng đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, và cần sự kết hợp đồng bộ giữa quản trị, công nghệ, khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, OCB giao ông Chris Shayan giữ chức Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ. Ông Chris Shayan là chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc OCB từ ngày 1/6.

Trước đó, ngày 11/5, OCB thông báo nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Hải khỏi vị trí Tổng giám đốc. Đến cuối tháng 5, ngân hàng bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 1/6.

Theo OCB, việc kiện toàn nhân sự ban điều hành hiện tại nhằm củng cố năng lực quản trị, kết hợp kinh nghiệm điều hành, công nghệ và khả năng phát triển kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm gần 2.470 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của OCB tính tới nửa đầu năm đạt hơn 351.700 tỷ đồng, thuộc top 20 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống.