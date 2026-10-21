Ngân hàng OCB có Tổng giám đốc mới

Tân Tổng giám đốc OCB có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ảnh: OCB.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 26/10. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức trong và ngoài nước.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Katholieke Universiteit Leuven (Bỉ).

Trước khi gia nhập OCB, ông có thời gian giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Hong Leong. Ông cũng từng là thành viên Ban điều hành, Giám đốc Chuyển đổi tại Techcombank và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ tại ANZ Việt Nam.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, OCB giao ông Chris Shayan giữ chức Giám đốc điều hành phụ trách chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh phân khúc bán lẻ. Ông Chris Shayan là chuyên gia về công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc OCB từ ngày 1/6.

Trước đó, ngày 11/5, OCB thông báo nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Hồng Hải khỏi vị trí Tổng giám đốc. Đến cuối tháng 5, ngân hàng bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 1/6.

Theo OCB, việc kiện toàn nhân sự ban điều hành hiện tại nhằm củng cố năng lực quản trị, kết hợp kinh nghiệm điều hành, công nghệ và khả năng phát triển kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Về hoạt động kinh doanh, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.470 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11%.

Năm nay, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025.