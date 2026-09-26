Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Ninh Thuận có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026: 4 nhân viên Tín dụng như sau:

- Phòng giao dịch Thuận Bắc trực thuộc Agribank Ninh Thuận (4900): 1

- Agribank CN Ninh Sơn (4905): 1

- Agribank CN Ninh Phước (4907): 1

- Agribank CN Bác Ái (4909) - Chi nhánh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: 1

I. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên dự tuyển

1. Về độ tuổi: Ứng viên dự tuyển có độ tuổi không quá 35 tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng.

2. Về trình độ đào tạo:

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kinh tế, tài chính, tín dụng, Quản trị kinh doanh…).

- Ứng viên dự tuyển vào chi nhánh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Chi nhánh Bác Ái): Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy, đúng chuyên ngành (ưu tiên ứng viên là người địa phương, có đăng ký thường trú tại nơi Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng; cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 5 năm nếu được tuyển dụng).

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

4. Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng...

5. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

II. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh 3x4 (download lấy mẫu tại website https://agribank.com.vn) trong đó có ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng, ứng viên được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng.

- Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân tại Phòng giao dịch Thuận Bắc/Chi nhánh Ninh Sơn/Chi nhánh Ninh Phước/Chi nhánh Bác Ái.

- Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4 có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ, CCCD.

4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5. Giấy tờ khác (nếu có).

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 30/9/2026 (Sáng: 7h30 - 11h00; chiều từ 13h30 - 17h00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 2, Phòng Tổng hợp Trụ sở Agribank Chi nhánh Ninh Thuận, số 540-544 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0259.3822007.

IV. Thi tuyển

1. Thi tuyển được thực hiện thông qua các vòng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ;

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning (trên máy tính do Hội đồng tuyển dụng bố trí);

- Vòng 3: Thi phỏng vấn.

Đối với ứng viên có 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại các công ty kiểm toán lớn như: Deloitte, E&Y, PwC, KPMG, …, ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV …hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học: ĐH Kinh tế Quốc dân; ĐH Ngoại Thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; ĐH Kinh tế TP HCM; ĐH Ngân hàng TP. HCM; ĐH RMIT; ĐH Luật TP HCM; ĐH Kinh tế - Luật; ĐH Quốc gia TP. HCM; ĐH Kinh tế - ĐH Huế; ĐH Kinh tế -ĐH Đà Nẵng; ĐH Cần Thơ, qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 (phỏng vấn) mà không phải tham gia thi vòng 2.

2. Thời gian, địa điểm thi tuyển, phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thời gian thi trong tháng 10 năm 2026).