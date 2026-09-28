Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại các chi nhánh như sau:

I. Vị trí, địa điểm làm việc:

II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển:

Ứng viên tham khảo thông tin tại website: www.agribank.com.vn

III. Hồ sơ dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4cm (download tại website: agribank.com.vn).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao có chứng thực văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Bản sao có chứng thực Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Bản sao các Quyết định, Hợp đồng lao động hoặc sổ Bảo hiểm xã hội,... chứng minh quá trình công tác của ứng viên đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí công việc yêu cầu bắt buộc có kinh nghiệm liên quan.

7. Giấy tờ khác (nếu có).

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển:

1. Ứng viên nộp trực tiếp tại Phòng Tổng hợp (tầng 2), Trụ sở Agribank Chi nhánh Khánh Hòa, số 12 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026 (từ thứ 2 đến thứ 7; Buổi sáng từ 07h30 - 11h30, Buổi chiều từ 14h30 - 17h30). Agribank Chi nhánh Khánh Hòa không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

2. Thời gian thi tuyển: Agribank Chi nhánh Khánh Hòa sẽ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi (Dự kiến trong tháng 10/2026; thời gian cụ thể thông báo sau theo lịch của Trụ sở chính).