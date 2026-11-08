Ngân hàng nỗ lực lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng

Trong tuần làm việc từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 11, nhiều vấn đề gắn với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục được đặt lên bàn nghị sự của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Từ xử lý vi phạm giao thông, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến khả năng tiếp cận thuốc giá rẻ, các ý kiến đã nêu lên những bất cập và đề xuất hướng tháo gỡ cụ thể. Cùng với đó, việc chia sẻ rủi ro trong đầu tư điện, bảo đảm cạnh tranh trong đấu giá hay giữ tính ổn định của pháp luật cũng được các đại biểu và thành viên Chính phủ phân tích thẳng thắn.