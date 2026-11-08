Ngân hàng nỗ lực lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng
Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất cho vay đã có chuyển biến. Đến nay, hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, doanh nghiệp mong muốn mức giảm được áp dụng rộng hơn, đặc biệt với cả những khoản vay hiện hữu, để thực sự giảm áp lực chi phí vốn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-hang-no-luc-lai-suat-cho-vay-ho-tro-tang-truong-246261108183544689.htm