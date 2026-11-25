Từ yêu cầu giảm lãi tới thanh tra thực thi

Mạch chính sách bắt đầu từ Văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026, trong đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất, với mức giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm mỗi năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đây là một chỉ đạo khá cụ thể về định lượng, cho thấy quyết tâm kéo mặt bằng lãi suất xuống nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Điểm mới nằm ở khâu giám sát. Ngày 12/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gửi Văn bản số 10488/NHNN-TTNH yêu cầu các chi nhánh khu vực thanh tra việc thực hiện giảm lãi suất ngay trong tháng 11, đồng thời báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước trong cùng tháng.

Cơ quan này cũng phát đi thông điệp có thể giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với ngân hàng không thực hiện nghiêm. Việc gắn yêu cầu giảm lãi suất với công cụ chỉ tiêu tín dụng, vốn là nguồn sống của mỗi ngân hàng, là một cách tạo áp lực tuân thủ mạnh.

Mặt bằng lãi suất đã dịch chuyển ra sao

Trên thực tế, các con số cho thấy mặt bằng đã hạ rõ. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ 46 ngân hàng đã điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5 phần trăm mỗi năm lãi suất tiền gửi niêm yết với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng xuống còn 3 phần trăm mỗi năm, trong khi Agribank ở mức 3,5 phần trăm.

Ảnh minh họa

Theo ước tính của một công ty chứng khoán, mặt bằng niêm yết kỳ hạn 6 đến 12 tháng giảm khoảng 0,4 đến 0,5 điểm phần trăm trong giai đoạn từ giữa tháng 10 tới giữa tháng 11. Đây là số liệu từ đơn vị nghiên cứu, không phải số liệu nhà nước, nên chỉ mang tính tham khảo.

Ở chiều cho vay, lãi suất cũng giảm với các khoản vay mới, bình quân khoảng 0,2 đến 0,5 phần trăm mỗi năm. Đáng chú ý, tới đầu tháng 11, hơn 20 tổ chức tín dụng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2 phần trăm mỗi năm, riêng Vietcombank công bố mức giảm từ 1,5 đến 3 phần trăm mỗi năm đến hết năm 2026.

Những con số này cho thấy chủ trương hạ lãi suất đang được chuyển hóa thành hành động cụ thể, dù mức độ và điều kiện áp dụng khác nhau giữa các ngân hàng và từng nhóm khách hàng.

Hàm ý cho gia đình đang vay tiền

Với một gia đình đang trả góp khoản vay mua nhà hoặc vay tiêu dùng, lãi suất cho vay giảm là tin tích cực, nhưng cần đọc kỹ hợp đồng để biết mình hưởng lợi tới đâu. Nhiều khoản vay mua nhà áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, tính bằng lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tiết kiệm tham chiếu cộng biên độ. Khi lãi suất huy động giảm, về lý thuyết lãi suất cơ sở cũng hạ theo, kéo lãi vay xuống ở các kỳ điều chỉnh.

Tuy nhiên, biên độ cộng thêm thường cố định và không nhỏ, nên mức giảm thực tế của người vay có độ trễ và không phải lúc nào cũng tương ứng với mức giảm lãi huy động.

Điều người vay nên làm là chủ động liên hệ ngân hàng để hỏi rõ kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo, công thức tính và mức áp dụng mới. Những chương trình giảm lãi cho vay thường đi kèm điều kiện về đối tượng, mục đích vay, thời gian ưu đãi, nên cần nắm rõ để không hiểu nhầm. Đây là phân tích chung nhằm giúp bạn đọc hiểu cơ chế, không phải khuyến nghị vay thêm hay tất toán khoản vay, bởi quyết định đó phụ thuộc hoàn cảnh tài chính của từng nhà.

Hàm ý cho người gửi tiết kiệm

Mặt trái của lãi vay rẻ là lãi tiết kiệm cũng mỏng đi. Khi kỳ hạn 6 tháng ở nhóm ngân hàng lớn chỉ còn quanh 3 phần trăm mỗi năm, khoản lãi từ sổ tiết kiệm của nhiều gia đình giảm rõ so với giai đoạn trước. Với những hộ sống một phần nhờ tiền lãi, hoặc người lớn tuổi quen gửi tiết kiệm làm nơi giữ tiền an toàn, đây là thay đổi cần tính tới trong kế hoạch chi tiêu.

Lãi suất thấp có thể thôi thúc một bộ phận người dân tìm tới các kênh khác có lợi suất cao hơn, nhưng đi kèm rủi ro lớn hơn, và đây là lúc cần hết sức tỉnh táo trước những lời mời gọi lợi nhuận hấp dẫn bất thường.

Cần nhấn mạnh rằng gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn là kênh an toàn và minh bạch về mặt pháp lý. Việc lãi suất giảm không làm thay đổi bản chất đó, chỉ làm thay đổi mức sinh lời. Người gửi tiền có thể cân nhắc kỳ hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, nhưng mọi so sánh nên dựa trên biểu lãi suất chính thức của ngân hàng tại thời điểm giao dịch, thay vì các con số truyền miệng.

Giới hạn dữ liệu và điều cần theo dõi

Bức tranh lãi suất thay đổi nhanh và không đồng nhất giữa các ngân hàng, nên các con số nêu trên phản ánh thời điểm giữa tháng 11 và có thể tiếp tục dịch chuyển. Một số dữ liệu đến từ đơn vị nghiên cứu, cần phân biệt với số liệu chính thức của cơ quan quản lý.

Điều đáng theo dõi trong thời gian tới là kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, mức độ các ngân hàng tiếp tục hạ lãi, và liệu lãi suất cho vay thực tế tới tay người dân có giảm tương xứng với lãi huy động hay không. Với mỗi gia đình, cách ứng xử bền vững vẫn là bám sát hợp đồng của chính mình, cập nhật biểu lãi suất chính thức và ra quyết định dựa trên nhu cầu thật thay vì tâm lý đám đông.