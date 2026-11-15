Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc giảm lãi suất của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc giảm lãi suất của các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa gửi Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 532 ngày 17/10 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực có trách nhiệm kịp thời nhận diện những tồn tại, vi phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra phải được triển khai ngay trong tháng 11. Kết quả thực hiện cũng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước trong tháng này để cơ quan quản lý kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc tăng cường thanh tra diễn ra trong bối cảnh cơ quan điều hành đang yêu cầu hệ thống ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý. Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, hạ lãi suất huy động và cho vay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn khi khẳng định sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất./.