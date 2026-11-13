Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lập tức thanh tra, kiểm tra việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực yêu cầu thanh tra, kiểm tra về việc giảm lãi suất.

Công văn của NHNN nêu rõ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về việc điều hành chính sách tiền tệ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại văn bản nêu trên, NHNN yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có; kết quả theo dõi, quản lý, giám sát; tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các khu vực kịp thời nhận diện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai thanh tra, kiểm tra là ngay trong tháng 11/2026 và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả thực hiện trong cùng tháng 11 để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.