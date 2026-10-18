Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 9608 ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trọng tâm của văn bản chỉ đạo là yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời kéo giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh nhằm ổn định thị trường tiền tệ.

Yêu cầu điều chỉnh biểu lãi suất huy động và lãi vay

Theo chỉ đạo của cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng phải thực hiện điều chỉnh ngay biểu lãi suất huy động, tuyệt đối chấm dứt tình trạng đua tăng lãi suất tiền gửi hoặc áp dụng các hình thức cạnh tranh không lành mạnh gây áp lực lên thanh khoản hệ thống tài chính. Việc áp mức giảm tối thiểu 0,5%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn từ 6 tháng trở lên được xem là bước đi then chốt nhằm hạ thấp chi phí vốn đầu vào của toàn hệ thống ngân hàng.

NHNN yêu cầu TCTD giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Song song với nỗ lực ghìm giữ chi phí đầu vào, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng phải chuyển hóa mức giảm này sang lãi suất cho vay thực tế. Cụ thể, mức hạ lãi suất cho vay cần đạt từ 1,5-2%/năm, ưu tiên trực tiếp cho các ngành sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm soát chất lượng danh mục và dòng vốn rủi ro

Để đảm bảo hiệu quả phân bổ nguồn lực, nhà điều hành lưu ý các đơn vị tín dụng đẩy mạnh hoạt động cấp vốn cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng cường phương thức hợp vốn đối với các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, văn bản nhấn mạnh nguyên tắc bất di bất dịch: không được phép hạ chuẩn cấp tín dụng hay đánh đổi chất lượng danh mục nợ lấy mục tiêu tăng quy mô tín dụng đơn thuần.

Công tác kiểm soát rủi ro được đặt ở mức giám sát cao đối với các phân khúc tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu, đặc biệt là nhóm khách hàng có quy mô dư nợ lớn. Cơ quan thanh tra sẽ theo dõi sát sao nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của khách hàng vay vốn, các trường hợp dùng chung tài sản bảo đảm, cùng chủ sở hữu hoặc tập trung vốn cho cùng một dự án. Hoạt động cho vay để góp vốn hoặc thanh toán chuyển nhượng vốn góp cũng nằm trong diện bị kiểm tra chặt chẽ.

Chế tài hạn mức tín dụng với các đơn vị không tuân thủ

Bên cạnh kiểm soát cấp vốn, các tổ chức tín dụng phải rà soát toàn diện quy định nội bộ về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, nghiêm cấm các hành vi che giấu nợ xấu hoặc làm chậm trễ việc ghi nhận rủi ro tín dụng trên sổ sách kế toán.

Đối với các tổ chức tín dụng không tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất, hoặc có hành vi cạnh tranh làm méo mó thị trường, cơ quan điều hành sẽ xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã giao trong các tháng còn lại của năm 2026. Ngoài ra, những đơn vị vi phạm sẽ bị phân bổ room tín dụng ở mức thấp trong năm 2027 và buộc phải duy trì các tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức tiêu chuẩn thông thường.