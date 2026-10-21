Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất huy động

Theo công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các NHTM quán triệt trong toàn hệ thống NHTM, trên tất cả các kênh bán hàng, giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10 và công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10. Cơ quan này yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm chỉ đạo, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc NHNN và các cấp có thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm việc hạ lãi suất.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất tại kỳ báo cáo từ ngày 11 đến ngày 20/10 của chính ngân hàng đó.

NHNN sẽ giám sát việc thực hiện thông qua số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch mới phát sinh trong những tháng cuối năm 2026 do ngân hàng thương mại báo cáo theo công văn số 6194/NHNN-DBTK ngày 7/8/2023.

Trường hợp ngân hàng không thực hiện yêu cầu, NHNN cho biết sẽ áp dụng biện pháp xử lý nghiêm, trong đó có thể xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Việc yêu cầu giảm lãi suất diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý tiếp tục tìm cách hạ chi phí vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.