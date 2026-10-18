Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9-1-2026 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống các TCTD, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đặt ra.

Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động, tránh cạnh tranh không lành mạnh. Ảnh: LƯU THỦY

Trước mắt, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện các giải pháp để tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm, khả thi; không hạ chuẩn cấp tín dụng, đánh đổi chất lượng để tăng trưởng dư nợ.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, tổ chức kiểm tra, kiểm toán các quy định nội bộ và sản phẩm tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định, xác minh thực chất nhu cầu vốn của khách hàng; kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không trung thực hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Các TCTD phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, các khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn; thực hiện đánh giá đầy đủ bản chất giao dịch, đối tác, nguồn thanh toán, dòng tiền và các yếu tố liên quan để nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro; tăng cường kiểm soát chất lượng thẩm định, phê duyệt tín dụng kiểm soát việc thẩm định, đánh giá lại làm tăng giá trị tài sản bảo đảm trong giai đoạn hiện nay.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD theo dõi sát diễn biến các nhóm nợ; tăng cường theo dõi, quản lý các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ ngoại bảng và các khoản nợ đã cơ cấu, cơ cấu lại thời hạn trả nợ; kiểm soát chặt chẽ các khoản lãi dự thu, nhất là các khoản có giá trị lớn, kéo dài hoặc tiềm ẩn khó thu hồi; kiểm soát việc chia cổ tức, phân chia lợi nhuận bảo đảm kết quả kinh doanh phản ánh thực chất tình hình hoạt động của TCTD...

Đối với nội bộ các TCTD, NHNN yêu cầu cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động ngân hàng; chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc... của các TCTD chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ đạo của NHNN và chịu trách nhiệm về an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD.