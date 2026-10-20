Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2%/năm

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng đồng loạt điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất nhằm hạ chi phí vốn cho nền kinh tế, đồng thời đặt ra nguyên tắc nghiêm ngặt về kiểm soát rủi ro nợ xấu và an toàn hệ thống.

Quy định mức giảm đối với lãi suất huy động và cho vay

Theo Công văn số 9608/NHNN-CSTT ban hành ngày 18/10/2026 và kết luận tại cuộc họp ngày 19/10/2026 giữa Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng thực hiện điều chỉnh lãi suất theo các mức cụ thể:

Lãi suất tiền gửi: Giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên niêm yết tại các ngân hàng.

Lãi suất cho vay: Tập trung giảm từ 1,5 đến 2,0 điểm phần trăm/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các nhóm ngành thuộc diện ưu tiên.

Kỷ luật huy động vốn: Nghiêm cấm hành vi thỏa thuận ngầm vượt trần hoặc chạy đua lãi suất huy động gây xáo trộn thị trường tiền tệ.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các ngân hàng ngày 19/10. Ảnh: Hoàng Giáp.

Các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng hỗ trợ

Ngay sau chỉ đạo điều hành, các ngân hàng thương mại quy mô lớn đã công bố lộ trình giảm chi phí và quy mô các gói cấp vốn ưu đãi phục vụ doanh nghiệp.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, cho biết ngân hàng chấp nhận dự kiến giảm khoảng 500 tỷ đồng thu nhập để triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính được cân đối từ việc tiết giảm chi phí vận hành và hạ lãi suất đầu vào.

Trong khi đó, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, thông tin nhà băng này đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới và triển khai các chương trình cho vay ưu đãi với mức hạ lãi suất từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm, tiếp nối chương trình ưu đãi 1% với quy mô 5.000 tỷ đồng đã thực hiện trước đó.

Yêu cầu không hạ chuẩn tín dụng để phòng ngừa nợ xấu

Song song với nỗ lực hạ mặt bằng chi phí vốn, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng và không đánh đổi chất lượng tài sản lấy tăng trưởng quy mô cho vay. Các ngân hàng thương mại được yêu cầu siết chặt quy trình thẩm định, giám sát chặt các khoản vay lớn và lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định định hướng này là yếu tố cốt lõi để giữ vững cân bằng kinh tế vĩ mô. Việc hạ chi phí vay phải đi liền với thẩm định thực chất nhu cầu vốn và khả năng trả nợ, hạn chế dòng tiền chảy vào khu vực đầu cơ.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài về hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 và năm 2027 đối với các đơn vị không tuân thủ chỉ đạo hoặc cạnh tranh không lành mạnh, nhằm bảo đảm kỷ luật thị trường tài chính.