Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Thông qua Hội đàm, hai Ngân hàng Trung ương tiếp tục khẳng định vai trò của cơ chế trao đổi song phương trong việc tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm, hướng tới nâng cao hiệu quả kết nối tài chính, ngân hàng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Hội đàm song phương giữa NHNN Việt Nam và NHQG Campuchia

Tham dự Hội đàm, về phía NHNN Việt Nam có Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN và NHNN Chi nhánh Khu vực 9. Về phía Ngân hàng Quốc gia Campuchia có Phó Thống đốc NHQG Campuchia Rath Sovannorak cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Tham dự chương trình còn có các ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động tại Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tích cực, thực chất. Thống đốc NHNN khẳng định hợp tác ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế; đồng thời nhấn mạnh Hội đàm song phương là cơ chế thiết thực để hai Ngân hàng Trung ương trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong thời gian tới.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc Hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của NHNN Việt Nam, đồng thời chúc mừng Thống đốc Phạm Đức Ấn trên cương vị mới. Bà đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Ngân hàng Trung ương và vai trò của các ngân hàng Việt Nam trong thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương. Chia sẻ về tình hình kinh tế Campuchia, bà Chea Serey nhấn mạnh những nỗ lực duy trì ổn định tài chính, tăng cường giám sát ngân hàng và thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey phát biểu tại Hội đàm

Tại Hội đàm, hai bên tập trung trao đổi về kinh nghiệm xây dựng quy định bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hợp tác song phương. Trong đó, nội dung về an toàn hoạt động ngân hàng tập trung vào kinh nghiệm của Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, triển khai các chuẩn mực Basel II, Basel III nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi về những kinh nghiệm trong xây dựng lộ trình áp dụng các chuẩn mực an toàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm giám sát nhằm nâng cao khả năng chống chịu, bảo đảm sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống ngân hàng.

Toàn cảnh buổi Hội đàm

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, Hội đàm ghi nhận những kết quả đạt được tại Campuchia, trong đó nổi bật là hệ thống thanh toán Bakong và chuẩn mã QR thống nhất KHQR, cho thấy vai trò của hạ tầng thanh toán số trong thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng cường sử dụng đồng nội tệ. Hai bên cũng trao đổi về những thách thức trong quá trình chuyển đổi số, nhất là vấn đề phòng chống gian lận thanh toán, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu khách hàng và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính số.

Bên cạnh đó, Hội đàm cũng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Ngân hàng Trung ương trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR từ tháng 12/2023, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu giữa hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi định hướng nâng cao hiệu quả kết nối thanh toán QR xuyên biên giới, trong đó chú trọng mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal tại các khu du lịch, cửa khẩu và địa bàn giao thương; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

Các đại biểu tham dự Hội đàm

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thống đốc NHTW hai nước đã có buổi đối thoại với đại diện các ngân hàng thương mại Việt Nam đang hiện diện tại Campuchia gồm BIDV, Agribank, MB, Sacombank và SHB. Tại đây, các ngân hàng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, những đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời chia sẻ định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng dịch vụ tài chính, ngân hàng và tăng cường kết nối thị trường Việt Nam – Campuchia.