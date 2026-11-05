Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Hội đàm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó, thủy chung giữa NHNN Việt Nam và NHCHDCND Lào, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn thông qua các chương trình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu giữa hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tham dự Hội đàm, về phía NHNN Việt Nam có Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc NHNN và NHNN Chi nhánh Khu vực 9. Về phía Ngân hàng CHDCND Lào có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chuyên môn thuộc Ngân hàng CHDCND Lào. Tham dự chương trình còn có các ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động tại Lào.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn và Thống đốc NHCHDCND Lào Bounkham Vorachit đồng chủ trì Hội đàm

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Phạm Đức Ấn đánh giá cao quan hệ hợp tác gắn bó, tin cậy giữa hai Ngân hàng Trung ương, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào. Hội đàm song phương thường niên là cơ chế hợp tác có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc Hội đàm

Đáp lời, Thống đốc Bounkham Vorachit gửi lời cảm ơn tới NHNN Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu và công tác tổ chức chu đáo, đồng thời gửi lời chúc mừng Thống đốc Phạm Đức Ấn trên cương vị mới. Bà đánh giá cao những hỗ trợ của Việt Nam đối với Lào trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng, đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ. Thống đốc NHCHDCND Lào khẳng định Hội đàm là dịp quan trọng để hai Ngân hàng Trung ương cùng đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và xác định những định hướng ưu tiên trong thời gian tới.

Bà Bounkham Vorachit Thống đốc NHCHDCND Lào phát biểu tại Hội đàm

Tại Hội đàm, hai bên tập trung trao đổi về thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán song phương, kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đáng chú ý, kết nối thanh toán QR giữa Việt Nam và Lào đã ghi nhận hơn 25.000 giao dịch tính đến tháng 10/2026, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu giữa hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên thảo luận các giải pháp mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, thúc đẩy triển khai chiều thanh toán từ Lào sang Việt Nam và khuyến khích sử dụng đồng kíp Lào, đồng Việt Nam trong các giao dịch song phương.

Toàn cảnh buổi Hội đàm

Bên cạnh đó, Hội đàm cũng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Ngân hàng Trung ương trong năm 2026, nổi bật là các chương trình đào tạo cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và các hoạt động hợp tác đặc biệt. Về định hướng hợp tác năm 2027, Lãnh đạo hai Ngân hàng Trung ương trao đổi các nội dung ưu tiên, trong đó chú trọng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, thanh tra, giám sát ngân hàng; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thanh toán xuyên biên giới. Hai bên cũng đề cập đến việc thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa đội ngũ cán bộ Ngân hàng Trung ương hai nước.

Đoàn NHNN Việt Nam, đoàn NHCHDCND Lào và các ngân hàng thương mại Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Hội đàm

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hai Thống đốc tham dự phiên đối thoại với các ngân hàng thương mại Việt Nam có hiện diện tại Lào, gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Sacombank và SHB. Tại đây, các ngân hàng chia sẻ những kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh, phát triển dịch vụ thanh toán, chuyển đổi số và tài trợ các dự án đầu tư tại Lào. Đồng thời, phiên đối thoại là dịp để trao đổi các sáng kiến tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy thanh toán bằng đồng bản tệ và phát huy vai trò cầu nối của hệ thống ngân hàng trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào.