Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 19-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại trụ sở NHNN Việt Nam và trực tuyến đến các địa phương.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Bùi Huy Thọ - Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 10 và đại diện các tổ chức tín dụng, Hội LHPN các địa phương tham dự.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết tại điểm cầu Khánh Hòa.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Trong thời gian qua, chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng và các dịch vụ tài chính đến gần hơn với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều khó khăn, trở thành điểm tựa tài chính vững chắc, giúp hàng triệu phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế gia đình.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả nổi bật, ý nghĩa của chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí đề nghị 2 cơ quan cần tạo nền tảng tài chính vững chắc, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc điểm, quy mô và chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở do phụ nữ làm chủ; đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy mạnh tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số; tăng cường phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ ngân hàng số cho phụ nữ. Hội LHPN các cấp phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả.

Các cơ quan liên quan cần quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và phụ nữ dân tộc thiểu số; gắn hỗ trợ phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Hiệu quả chương trình phải được thể hiện bằng khả năng tiếp cận, sử dụng vốn của phụ nữ; sự phát triển bền vững của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; thu nhập và chất lượng cuộc sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu chúc mừng lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “Kết nối yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 9 ngân hàng đã ủng hộ 54 tỷ đồng. NHNN và Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp ngân hàng Việt Nam và Vì sự phát triển của phụ nữ. NHNN Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chuyển đổi số”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại Khánh Hòa, lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 10 và Hội LHPN tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp. Theo đó, 2 đơn vị thống nhất triển khai 6 nội dung phối hợp gồm: Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ phụ nữ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý, điều hành tiếp cận dịch vụ ngân hàng và tín dụng; thúc đẩy tài chính xanh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững; phối hợp thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính số đối với phụ nữ, nâng cao hiểu biết, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng; thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong ngành Ngân hàng; phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng hướng đến phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Để triển khai các nội dung phối hợp, NHNN chi nhánh Khu vực 10 sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ; khuyến khích các tổ chức tín dụng tham gia thực hiện chương trình. Hội LHPN tỉnh chủ động tham gia thực hiện các nội dung; phát huy vai trò của hệ thống hội trong tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu, kết nối nguồn lực và hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng phù hợp.