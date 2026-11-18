Tham dự kỳ họp có đại diện các Đơn vị thuộc hai Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng thương mại hai nước. Đây là dịp để các bên trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết và tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần hỗ trợ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nga.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì kỳ họp Tổ công tác Việt - Nga về hợp tác ngân hàng

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Ngân hàng Trung ương. Phó Thống đốc nhấn mạnh, qua các kỳ họp, Tổ công tác đã duy trì vai trò là kênh đối thoại thường xuyên, giúp tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng ngân hàng hai nước.

Toàn cảnh kỳ họp Tổ công tác Việt - Nga về hợp tác ngân hàng vào ngày 17/11/2026

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, hợp tác ngân hàng có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Việc duy trì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp các bên hiểu rõ hơn nhu cầu, khả năng hợp tác và định hướng phát triển của nhau.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tặng quà lưu niệm cho Phó Thống đốc Alexey Guznov

Tại kỳ họp, đại biểu hai bên trao đổi về tình hình kinh tế và hoạt động ngân hàng; cập nhật khuôn khổ pháp lý, ứng dụng công nghệ và đổi mới dịch vụ ngân hàng. Các nội dung thảo luận góp phần cung cấp thông tin phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng quan hệ hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp Tổ công tác