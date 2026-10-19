Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu trung tâm tại NHNN tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Giáp

Giúp phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ trên nhiều mặt công tác. Sự đồng hành này tạo điều kiện để hàng triệu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức và dịch vụ tài chính an toàn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, trong nhiều năm qua, hai cơ quan đã ký kết, triển khai nhiều chương trình phối hợp, đưa các chủ trương, chính sách về tiền tệ, ngân hàng đến với phụ nữ trên cả nước. Qua đó, giúp phụ nữ tiếp cận thuận lợi hơn với vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm chủ sinh kế, chăm lo gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống và tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn. Ảnh: Hoàng Giáp

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 gắn với triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035” theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31-10-2025 và Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, chương trình được xây dựng theo hướng sâu rộng, hiệu quả, thực chất hơn, mở rộng đồng bộ về đối tượng thụ hưởng, nội dung hợp tác và chủ thể tham gia, tập trung vào bốn định hướng. Cụ thể, mở rộng tiếp cận tín dụng và dịch vụ tài chính chính thức phù hợp với từng nhóm phụ nữ; ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý.

NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030. Ảnh: Hoàng Giáp

Điểm mới là huy động sự tham gia sâu rộng hơn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hình thành mạng lưới hỗ trợ đa dạng, đồng bộ. Chương trình phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu của Chính phủ: đến năm 2030, hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác. Hỗ trợ tiếp cận vốn phải gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển sinh kế bền vững và quản trị rủi ro.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nguồn lực tài chính cho phụ nữ

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, bên cạnh truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, phụ nữ Việt Nam luôn là biểu tượng cao đẹp của sự bền bỉ, trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng thích ứng phi thường.

Nếu như trong các giai đoạn trước đây, những đóng góp ấy được kết tinh trong vai trò hậu phương vững chắc, góp phần bảo vệ giang sơn thì ngày nay, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, phụ nữ Việt Nam đã và đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành lực lượng quan trọng kiến tạo các giá trị kinh tế - xã hội cốt lõi.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa nguồn vốn tín dụng chính thức, đặc biệt là tín dụng chính sách, đến với hội viên, phụ nữ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Sự phối hợp này không chỉ tạo lập một kênh dẫn vốn an toàn, hiệu quả, mà quan trọng hơn, góp phần giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy làm kinh tế, chủ động sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa các lãnh đạo nữ tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Giáp

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Trong quá trình đó, phụ nữ cần được tạo điều kiện và cơ hội thực chất để phát huy năng lực, tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động kinh tế; không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà thực sự trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho xã hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị chính là những bệ phóng có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nguồn lực tài chính cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Để Chương trình phối hợp thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cơ quan liên quan tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tạo nền tảng tài chính vững chắc để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể; đa dạng hóa các kênh tiếp cận tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.