Ngân hàng Nhà nước tổ chức đào tạo về phương pháp theo dõi, đánh giá việc tuân thủ ESG tại các tổ chức tín dụng

Khóa đào tạo góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực theo dõi, đánh giá ESG của đội ngũ cán bộ NHNN, tạo cơ sở cho việc tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát trong lĩnh vực tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường – xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng an toàn, bền vững và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Tham dự chương trình có bà Đào Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, NHNN; ông Watanabe Takakazu - Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Chu Hồng Minh, Cán bộ cấp cao lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam; các chuyên gia tư vấn cùng cán bộ, học viên đại diện cho các vụ, cục. đơn vị thuộc NHNN.

Bà Đào Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, NHNN phát biểu khai mạc Chương trình đào tạo

Phát biểu khai mạc, bà Đào Thúy Hằng cho biết đây là khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi 4 khóa đào tạo chuyên đề dành cho cán bộ NHNN, nhằm nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá việc tuân thủ các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) tại các tổ chức tín dụng (TCTD).

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành Ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong huy động, phân bổ nguồn lực tài chính phục vụ chuyển đổi xanh. Cùng với việc từng bước hoàn thiện khuôn khổ chính sách về tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường – xã hội, yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, giám sát và đánh giá việc triển khai ESG tại các TCTD ngày càng trở nên cần thiết.

Ông Watanabe Takakazu, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của tài chính xanh trong thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Đại diện NHNN nhấn mạnh, khóa đào tạo hướng tới trang bị cho cán bộ các phương pháp và công cụ thực tiễn để đánh giá mức độ tuân thủ ESG, rà soát các tiêu chí phân loại xanh và cập nhật những thông lệ quốc tế về công bố thông tin phát triển bền vững. Đặc biệt, chương trình được thiết kế theo phương pháp đào tạo giảng viên nguồn (Train-the-Trainer), qua đó hình thành đội ngũ cán bộ nòng cốt có khả năng chia sẻ, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm tại đơn vị.

Bà Chu Hồng Minh Cán bộ cấp cao lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành cùng NHNN trong thúc đẩy tài chính bền vững

Phát biểu tại chương trình, ông Watanabe Takakazu, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài chính xanh trong việc huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ông khẳng định Nhật Bản coi trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt thông qua nguồn hỗ trợ từ Quỹ JFPR và sự phối hợp với ADB. Đồng thời, ông bày tỏ kỳ vọng chương trình tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ và mang lại những kết quả thiết thực trong quá trình thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.

Các đại biểu, chuyên gia và học viên tham dự Chương trình đào tạo

Về phía ADB, bà Chu Hồng Minh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của NHNN và sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản trong triển khai chương trình. Bà cho rằng, trong bối cảnh các chuẩn mực công bố thông tin phát triển bền vững ngày càng được hoàn thiện, việc nâng cao năng lực theo dõi, đánh giá ESG có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể. Đại diện ADB nhấn mạnh khóa đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức, công cụ thực tiễn mà còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù hợp với điều kiện của ngành Ngân hàng Việt Nam; đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành cùng NHNN trong thúc đẩy tài chính bền vững.