Lần đầu tiên người lao động cả nước được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (thứ Ba, 24.11.2026); trường hợp đồng ý đi làm vào ngày này, tổng mức lương nhận được ít nhất bằng 400% ban ngày và 490% nếu làm ban đêm.