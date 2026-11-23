Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng hơn 10.800 tỷ trong tuần qua
Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì trạng thái tương đối dồi dào, dù Ngân hàng Nhà nước đã có tuần thứ tư liên tiếp hút ròng tiền qua kênh thị trường mở. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn dài vẫn neo cao, cho thấy các tổ chức tín dụng đang thận trọng trước áp lực vốn vào giai đoạn cuối năm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-hut-rong-hon-10800-ty-trong-tuan-qua-246261123163921053.htm