Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì quy định hạn chế sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Theo đó, giao dịch, thanh toán, niêm yết và định giá bằng ngoại hối vẫn bị hạn chế, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

NHNN tiếp tục duy trì quy định hạn chế sử dụng ngoại hối tại Việt Nam. Ảnh minh họa

NHNN đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-NHNN công bố tiếp tục duy trì hiệu lực thi hành Thông tư số 32/2013/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2019/TT-NHNN và Chương III Thông tư số 75/2025/TT-NHNN.

Theo quy định tại Thông tư số 32/2013/TT-NHNN, các tổ chức, cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam không được thực hiện giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá hoặc ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận bằng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép. Quy định cũng áp dụng đối với việc quy đổi, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ và giá trị hợp đồng bằng ngoại hối.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép sử dụng ngoại hối trong một số hoạt động đặc thù. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện giao dịch, thanh toán, niêm yết, báo giá bằng ngoại hối trong phạm vi hoạt động được NHNN cấp phép.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, một số trường hợp được phép sử dụng ngoại hối gồm hoạt động tại cửa hàng miễn thuế; giao dịch của cơ quan nhà nước tại cửa khẩu; góp vốn thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thanh toán theo hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu và các giao dịch liên quan đến đấu thầu quốc tế, dầu khí, bảo hiểm theo quy định.

Đáng chú ý, Thông tư số 03/2019/TT-NHNN cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc mua phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thoái vốn. Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư phải chuyển vốn đầu tư để thanh toán theo quy định về quản lý ngoại hối. Nếu không trúng đấu giá, nhà đầu tư được chuyển tiền đặt cọc, ký quỹ ra nước ngoài sau khi trừ các chi phí phát sinh, nếu có.

Bên cạnh đó, Chương III Thông tư số 75/2025/TT-NHNN quy định cụ thể hơn về các trường hợp sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và trình tự, thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận.

Đối với các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và những trường hợp cần thiết khác, tổ chức chỉ được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản, căn cứ tình hình thực tế và tính chất cần thiết.

Theo quy định, tổ chức có nhu cầu sử dụng ngoại hối phải lập một bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị theo mẫu và văn bản trình bày sự cần thiết, kèm tài liệu chứng minh. Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, NHNN yêu cầu bổ sung. Nếu từ chối chấp thuận, cơ quan này phải có văn bản nêu rõ lý do.