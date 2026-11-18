Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Hà Lâm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 10488/NHNN-TTNH về việc thanh tra, kiểm tra thực hiện giảm lãi suất.

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế tại địa bàn để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với tổ chức tín dụng. Trong đó, việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất được xác định là nội dung trọng tâm.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, các đơn vị có trách nhiệm kịp thời nhận diện những tồn tại, vi phạm; yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu triển khai công việc ngay trong tháng 11-2026, đồng thời báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Thanh tra Ngân hàng Nhà nước) trong tháng này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 21-10-2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong những tháng cuối năm 2026. Mức giảm được so sánh với lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo từ ngày 11-10 đến 20-10-2026.

Yêu cầu này hướng tới lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, thay vì chỉ điều chỉnh lãi suất trên biểu niêm yết. Đây là cơ sở để đánh giá sát hơn việc thực hiện giảm lãi suất trong hoạt động huy động vốn thực tế của các ngân hàng.

Thực tế, lãi suất huy động tại một số tổ chức tín dụng có thể cao hơn mức công bố trên biểu niêm yết do áp dụng các chương trình ưu đãi, cộng thêm lãi suất theo từng điều kiện tiền gửi. Vì vậy, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra không chỉ nhằm giám sát việc chấp hành chỉ đạo mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động huy động vốn.

Qua đó, Ngân hàng Nhà nước hướng tới bảo đảm mặt bằng lãi suất được điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý.