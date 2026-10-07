Ngân hàng Nhà nước tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Về phía NHNN tại điểm cầu trung tâm có ông Mai Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng NHNN cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ BMNN và công chức văn thư thuộc các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc NHNN.

Về phía Bộ Công an, hội nghị có sự tham dự và truyền đạt trực tiếp của Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Thiếu tá Bùi Thị Thuý Vân cùng các chuyên gia, báo cáo viên giàu kinh nghiệm thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ (A03).

Ông Mai Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng NHNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung tâm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh Văn phòng NHNN Mai Thế Anh nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ BMNN trong hoạt động của ngành Ngân hàng. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và các nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng, việc bảo vệ BMNN là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc xác định, quản lý và bảo vệ thông tin mật vừa phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu xử lý công việc thông suốt, an toàn, góp phần bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia.

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về bảo vệ BMNN đã có những bước hoàn thiện quan trọng. Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2026). Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28/02/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 17/3/2026 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật. Nhằm cụ thể hóa các quy định này, ngày 22/9/2026, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-NHNN về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe đại diện Cục A03 (Bộ Công an) và Văn phòng NHNN phổ biến, quán triệt chi tiết những nội dung cốt lõi của Luật mới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm bao gồm các quy định về quản lý văn bản điện tử BMNN, thẩm quyền xác định độ mật, quy trình thu hồi, giải mật, tiêu hủy tài liệu và việc áp dụng thống nhất 18 mẫu dấu nghiệp vụ.

Đặc biệt, báo cáo viên đã phân tích sâu 10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, lưu ý quy định cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới hoặc các thiết bị kết nối mạng không an toàn để xử lý, đăng tải, làm lộ BMNN. Báo cáo viên cũng cập nhật tình hình thực trạng, các phương thức, thủ đoạn làm lộ, mất BMNN phổ biến hiện nay cùng nguy cơ đe dọa an toàn thông tin trên môi trường số.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dành nhiều thời gian cho phần thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc thực tế từ các đơn vị. Nhiều câu hỏi liên quan đến việc xác định BMNN và độ mật; quy trình soạn thảo, sao, chụp, giao nhận, lưu giữ tài liệu; sử dụng thiết bị máy tính và kỹ năng xử lý khi có nguy cơ lộ, mất thông tin mật đã được các chuyên gia Cục A03 và Văn phòng NHNN giải đáp cụ thể, giúp chuẩn hóa quy trình xử lý nghiệp vụ tại chỗ.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Văn phòng NHNN đề nghị các đơn vị thuộc NHNN khẩn trương vận dụng kiến thức được tập huấn để rà soát quy trình nghiệp vụ; tham mưu người đứng đầu khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra việc thực hiện. Các đơn vị tiếp tục quán triệt quy định pháp luật và Quy chế của NHNN đến toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời tiếp tục tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Danh mục BMNN thuộc lĩnh vực ngân hàng để Văn phòng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định.