Ngân hàng Nhà nước quy định mới về giám sát hệ thống và dịch vụ trung gian thanh toán

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh minh họa: SBV.

Ngân hàng Nhà nước sửa quy định giám sát hệ thống và dịch vụ trung gian thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành Thông tư số 47/2026/TT-Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 47) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2024/TT-Ngân hàng Nhà nước về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng và hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư 47 gồm 10 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu giám sát; kiểm tra tại chỗ đối với hệ thống thanh toán quan trọng và hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và việc xác định hệ thống thanh toán quan trọng chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 47 bổ sung quy định về trách nhiệm bảo mật thông tin, dữ liệu giám sát trong quá trình bảo quản, lưu trữ tài liệu và dữ liệu phục vụ công tác giám sát.

Đối với kiểm tra tại chỗ, trình tự, thủ tục kiểm tra và tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra được thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Điều chỉnh trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 47 cũng điều chỉnh trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Cục Quản lý, giám sát các tổ chức tín dụng phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời bổ sung trách nhiệm của Cục Phòng, chống rửa tiền trong việc cung cấp thông tin cho Đơn vị giám sát.

Đáng chú ý, quy định về xác định hệ thống thanh toán quan trọng chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi theo hướng quy định khái quát về tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính tại Phụ lục I.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cách quy định này tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát trong trường hợp phát sinh thêm tổ chức được cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử và đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp phép theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư 47 sửa đổi tên gọi của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu giám sát tại các Phụ lục II, IV, V và VI.

Thông tư 47 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Riêng mục 3 Phụ lục III và mục 3.3 Phụ lục IV được áp dụng từ ngày 1/10/2027, tạo thời gian để các đơn vị triển khai, đồng thời chỉnh sửa và cập nhật các giải pháp công nghệ.