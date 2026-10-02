Ngân hàng Nhà nước nâng giới hạn LDR lên 95%, áp dụng chuẩn thanh khoản Basel III

Ngân hàng Nhà nước đưa LCR, NSFR vào lộ trình áp dụng từ năm 2028. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, đồng thời thiết lập lộ trình áp dụng hai tỷ lệ thanh khoản mới là LCR và NSFR.

Theo quy định, từ ngày 1/10/2028, các ngân hàng phải áp dụng tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Với LCR, ngưỡng tối thiểu được áp dụng từ mức 50%, tăng 10 điểm phần trăm mỗi năm và đạt 100% từ ngày 1/10/2033. NSFR bắt đầu ở mức 90%, tăng lên 95% sau một năm và đạt 100% từ ngày 1/10/2030.

Khi áp dụng LCR và NSFR, ngân hàng không còn phải tuân thủ và báo cáo LDR theo Thông tư 22 mà thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 50. Đáng chú ý, ngân hàng áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR sẽ không phải tuân thủ giới hạn LDR 95%, song vẫn phải tính toán và báo cáo chỉ tiêu LDR cho Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư cũng cho phép ngân hàng đăng ký áp dụng LCR và NSFR sớm hơn thời điểm bắt buộc. Từ ngày Thông tư có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2028, ngân hàng có thể gửi văn bản đăng ký tới Ngân hàng Nhà nước, kèm báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức kiểm toán độc lập.

Bên cạnh đó, Thông tư điều chỉnh cách tính LDR, trong đó mở rộng các nguồn vốn được tính vào mẫu số và điều chỉnh một số khoản mục loại trừ, khấu trừ. Quy định mới gắn cơ chế LDR với việc áp dụng các chuẩn mực thanh khoản Basel III.