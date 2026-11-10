Ngân hàng Nhà nước mua 25.500 đồng/USD, thực hiện hai phiên mỗi tuần

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo phương án mua ngoại tệ giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Việc này dự kiến triển khai định kỳ hai phiên mỗi tuần từ ngày 11/11 (thực hiện vào thứ hai và thứ tư hàng tuần). Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước mua USD giá 25.500 đồng, thực hiện hai phiên mỗi tuần.

Đối tượng tham gia giao dịch là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng ngoại tệ được mua tối đa đủ để đưa trạng thái ngoại tệ của các đơn vị này về mức cân bằng, căn cứ trên trạng thái cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Với cơ chế này, khi các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành sẽ thanh toán bằng VND theo tỷ giá mua can thiệp 25.500 đồng/USD. Lượng tiền đồng tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản và hỗ trợ các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn.

Đáng chú ý, đây không phải công cụ hỗ trợ thanh khoản duy nhất được Ngân hàng Nhà nước triển khai trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước thông báo phương án hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Theo phương án này, tỷ giá mua giao ngay là 24.399 đồng/USD và tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD. Giao dịch được thực hiện vào ngày 9/11.

Thông qua nghiệp vụ này, các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn sau 182 ngày. Nếu toàn bộ hạn mức 2 tỷ USD được sử dụng, lượng tiền đồng cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được thu hồi khi giao dịch đáo hạn.

So với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, giao dịch mua USD giao ngay có điểm khác biệt đáng chú ý là không kèm theo cam kết bán lại ngoại tệ trong cùng hợp đồng. Do đó, lượng VND được cung ứng thông qua giao dịch này không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả theo một kỳ hạn định trước như nghiệp vụ hoán đổi.

Việc liên tiếp triển khai các công cụ mua ngoại tệ và hoán đổi USD/VND cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang chủ động sử dụng thêm các kênh điều tiết nhằm hỗ trợ thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng. Trong đó, nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay có thể bổ sung nguồn vốn VND ổn định hơn so với giao dịch hoán đổi có thời hạn, tùy thuộc vào quy mô mua thực tế và các hoạt động điều tiết tiếp theo của nhà điều hành.