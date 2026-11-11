Ngân hàng Nhà nước mở thêm kênh cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng

NHNN đang linh hoạt lựa chọn công cụ để điều tiết thị trường, ổn định tỷ giá. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo triển khai phương án mua ngoại tệ giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 11-11. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tỷ giá mua can thiệp được ấn định ở mức 25.500 đồng/USD. Theo phương án này, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN sẽ nhận thanh toán bằng VND tương ứng với lượng ngoại tệ giao dịch. Qua đó, cơ quan điều hành bổ sung nguồn tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ khả năng cân đối vốn và thanh khoản.

Với tỷ giá 25.500 đồng/USD, cứ mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào sẽ tương ứng với khoảng 25.500 tỷ đồng được cung ứng bằng VND. Tuy nhiên, NHNN chưa công bố hạn mức mua ngoại tệ mỗi phiên.

Điểm đáng chú ý của phương án này là giao dịch được thực hiện theo hình thức mua ngoại tệ giao ngay, không kèm cam kết bán lại ngoại tệ tại một thời điểm xác định trong tương lai. Vì vậy, lượng VND được cung ứng qua kênh này không gắn với nghĩa vụ hoàn trả theo kỳ hạn định trước như giao dịch hoán đổi ngoại tệ.

Việc triển khai mua ngoại tệ giao ngay diễn ra sau khi NHNN công bố phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, cho thấy cơ quan điều hành tiếp tục mở rộng các công cụ hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, ngày 6-11, NHNN thông báo phương án hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỷ USD, tỷ giá mua giao ngay 24.399 đồng/USD và tỷ giá bán kỳ hạn 24.704 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9-11.

Theo cơ chế này, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn sau 182 ngày. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng VND cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng và được thu hồi khi hợp đồng kết thúc.

Động thái trên được triển khai trong bối cảnh NHNN đang yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm chi phí vốn, hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Việc bổ sung thanh khoản VND có thể góp phần giảm áp lực huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng, qua đó hỗ trợ quá trình giảm mặt bằng lãi suất.

Dù vậy, nguồn tiền bổ sung không đồng nghĩa lãi suất cho vay sẽ giảm ngay. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào khả năng cân đối vốn của từng ngân hàng, nhu cầu tín dụng và diễn biến thanh khoản toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, mua ngoại tệ giao ngay cũng làm tăng lượng ngoại tệ NHNN nắm giữ. Hiệu quả đối với dự trữ ngoại hối và cung tiền được đánh giá trên cơ sở khối lượng mua thực tế, cùng các hoạt động điều hành khác của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, hiệu quả của phương án còn phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác, trong bối cảnh yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đi đôi với kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.