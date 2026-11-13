Ngân hàng Nhà nước mở đợt thanh tra chuyên đề về giảm lãi suất trong tháng 11

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi NHNN chi nhánh các khu vực về việc thanh tra, kiểm tra thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng (TCTD).

Động thái này được triển khai trên cơ sở Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

NHNN mở đợt thanh tra chuyên đề về giảm lãi suất trong tháng 11.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, NHNN yêu cầu các chi nhánh khu vực căn cứ nguồn lực hiện có, kết quả theo dõi, quản lý, giám sát và tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các TCTD để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất tại các TCTD. Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, các đơn vị phải kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai được yêu cầu thực hiện ngay trong tháng 11/2026.

Trước đó, ngày 18/10/2026, NHNN đã ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các TCTD, trong đó yêu cầu các ngân hàng thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, các ngân hàng cần tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Tiếp đó, ngày 21/10/2026, NHNN ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống và trên tất cả các kênh bán hàng, triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Theo đó, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng.

Đáng chú ý, NHNN cũng đưa ra cảnh báo về chế tài đối với những đơn vị không thực hiện nghiêm chỉ đạo. Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không chấp hành yêu cầu về lãi suất.

Việc triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề trong tháng 11 cho thấy NHNN đang tăng cường giám sát việc thực thi chính sách giảm lãi suất, thay vì chỉ dừng lại ở các yêu cầu mang tính định hướng. Qua đó, cơ quan quản lý hướng tới bảo đảm việc giảm lãi suất được thực hiện thực chất, đồng đều và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng.