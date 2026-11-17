Kênh cung ứng tiền Đồng linh hoạt và chủ động

Từ ngày 11/11/2026, Ngân hàng Nhà nước chính thức vận hành công cụ chào mua ngoại tệ giao ngay với tần suất định kỳ hai phiên mỗi tuần, áp dụng mức tỷ giá 25.500 đồng cho mỗi USD. Báo cáo phân tích từ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS, mã chứng khoán: MBS) nhận định đây là bước đi chủ động và linh hoạt của cơ quan điều hành nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Điểm khác biệt lớn nhất so với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày là kênh mua giao ngay cho phép Ngân hàng Nhà nước bơm trực tiếp tiền Đồng ra thị trường mà không bị ràng buộc bởi thời điểm thu hồi dòng tiền. Theo ước tính, cứ mỗi 1 tỷ USD giao dịch thành công, hệ thống tài chính sẽ đón nhận khoảng 25.500 tỷ đồng, tạo bộ đệm thanh khoản vững chắc.

Mặc dù trong những phiên đầu tiên đến ngày 13/11, giao dịch mua ngoại tệ chưa phát sinh do tỷ giá liên ngân hàng đang neo ở mức 25.660 đồng mỗi USD và 15 trên 26 ngân hàng ghi nhận trạng thái ngoại tệ nội bảng âm, giới phân tích vẫn đánh giá cao triển vọng của công cụ này. Nhóm phân tích từ MBS kỳ vọng khi tỷ giá liên ngân hàng hạ nhiệt về gần mức giá chào mua hoặc cơ quan điều hành có những điều chỉnh linh hoạt hơn, kênh cung ứng này sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Chính sách mới không chỉ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định thanh khoản tiền Đồng mà còn mở ra cơ hội để gia tăng quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia.

Chứng khoán phản ứng tích cực, chú ý nhóm cổ phiếu tiềm năng

Sự chủ động từ chính sách tiền tệ đã nhanh chóng tạo hiệu ứng tâm lý tích cực lên thị trường chứng khoán. Ngay khi thông tin Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ được công bố, chỉ số VN Index đã bứt phá 28,75 điểm trong phiên 10/11. Nhà đầu tư kỳ vọng hệ thống ngân hàng sẽ được tiếp sức bởi một nguồn vốn dài hạn, góp phần giảm áp lực thanh khoản và tối ưu hóa chi phí vốn trong giai đoạn kinh doanh cuối năm.

Dù thị trường đang trải qua các nhịp rung lắc kỹ thuật, các chuyên gia vẫn nhìn nhận bức tranh tổng thể qua lăng kính lạc quan nhờ hiệu ứng mùa vụ. Dữ liệu lịch sử 10 năm qua cho thấy tháng 11 luôn là thời điểm thuận lợi với xác suất tăng điểm đạt 70% và mức sinh lời bình quân 3,8%. Yếu tố mùa vụ này, kết hợp với việc nhiều nhóm cổ phiếu đã chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn, đang tạo ra dư địa lớn cho một nhịp phục hồi. Về mặt phân tích biểu đồ, VN Index đang hướng tới vùng kháng cự từ 1.753 điểm đến 1.760 điểm. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân chọn lọc, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, cổ phiếu phòng thủ và các lĩnh vực đang duy trì sức hút như logistics, đầu tư công, xây dựng, thủy sản và bất động sản dân cư.