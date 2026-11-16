Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 27 nghìn tỷ đồng, tỷ giá USD/VND giảm tháng thứ tư liên tiếp

Trong báo cáo trái phiếu tiền tệ mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap đánh giá, thanh khoản liên ngân hàng nhìn chung ổn định trong tháng 10, dù lãi suất tăng trở lại vào cuối tháng.

Cụ thể, lãi suất qua đêm bình quân tăng nhẹ từ mức 3,24% trong tháng 9 lên 3,31% trong tháng 10, dù có thời điểm giảm xuống 0,43% vào ngày 7/10. Sau đó, lãi suất qua đêm tăng trở lại, lên 5,75% vào ngày 30/10, qua đó cho thấy nhu cầu thanh khoản tăng lên vào cuối tháng, dù mức này vẫn thấp hơn 138 điểm cơ bản so với thời điểm cuối tháng 9.

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 96,5 nghìn tỷ đồng thông qua các nghiệp vụ thị trường mở (OMO), trong khi khoảng 123,8 nghìn tỷ đồng OMO đáo hạn, dẫn đến mức hút ròng 27,3 nghìn tỷ đồng, sau mức hút ròng 86,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 9.

Đánh giá về diễn biến cuối năm, Chứng khoán Vietcap nhận định, nhu cầu tín dụng tăng mạnh vào cuối năm có thể tạo áp lực tăng lên lãi suất liên ngân hàng, trong khi 163,9 nghìn tỷ đồng OMO đáo hạn có thể gia tăng áp lực thanh khoản nếu không được tái tục đầy đủ.

“Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các nghiệp vụ OMO, công cụ hoán đổi ngoại tệ với quy mô lên tới 2 tỷ USD mà Ngân hàng Nhà nước đã công bố và kế hoạch nối lại hoạt động mua USD giao ngay từ ngày 11/11 có thể giúp giảm bớt phần nào áp lực, tùy thuộc vào mức độ tham gia và khối lượng giao dịch thực tế” - Chứng khoán Vietcap đánh giá.

Đối với thị trường ngoại hối, Vietcap cho biết tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp.

Theo đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống 25.802 vào cuối tháng 10, tương ứng với tỷ giá giảm 0,6% so với tháng trước và 1,9% so với đầu năm của đồng VND.

Các yếu tố hỗ trợ được nhóm phân tích Chứng khoán Vietcap nêu rõ, đó là thặng dư thương mại theo tháng đạt mức kỷ lục, giá vàng SJC giảm 0,8% so với tháng trước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dồi dào.

Tuy nhiên, đồng USD tăng giá, với chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) -tăng 0,5% so với tháng trước. Cùng với đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 1% so với tháng trước, gây áp lực lên đồng VND.

Về triển vọng tỷ giá, Vietcap nhận định dòng vốn tiếp tục duy trì tích cực, cán cân thương mại cải thiện và lượng kiều hối dự kiến tăng vào cuối năm sẽ hỗ trợ đồng VND.

Kết quả bầu cử giữa kỳ gần đây tại Mỹ có thể tạo thêm động lực hỗ trợ nhờ giảm bớt áp lực lên đồng USD, tuy nhiên, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 có thể hạn chế đà tăng giá tiếp theo của đồng VND./.