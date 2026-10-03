Ngân hàng Nhà nước hướng tín dụng vào động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Sáng 3-10, tại họp báo Chính phủ tháng 9, trả lời câu hỏi về định hướng điều hành tín dụngtrong những tháng cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, bảo đảm an toàn hệ thống và kiểm soát lạm phát, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chủ động, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng và kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, đến ngày 30-9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phù hợp với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm.

Trong 9 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp vốn cho lĩnh vực ưu tiên, các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. Dư nợ phát sinh trong các lĩnh vực này không tính vào dư nợ tín dụng cần kiểm soát.

Các ngân hàng thương mại cũng được hướng dẫn chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết vùng, địa phương và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia các chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, 19 ngân hàng thương mại đã thông báo tham gia chương trình với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng.

Hiện đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng, với tổng số 12.900 lượt khách hàng có dư nợ. Tổng dư nợ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn từ 1-3,6% so với lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang được triển khai tích cực. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong quý IV, thời điểm quyết định để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tín dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động cho vay và tiếp cận vốn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế; đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ số, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận vốn.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi hướng tới các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng, đầu tư vào hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ.

Ngoài tín dụng thương mại của hệ thống tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tín dụng chính sách đối với các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.