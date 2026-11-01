Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ khơi thông vốn cho doanh nghiệp

Sáng 31/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề cập đến vai trò cung ứng vốn của ngành Ngân hàng đối với nền kinh tế.

Theo Thống đốc, trong bối cảnh thị trường vốn vẫn đang trong quá trình phát triển, tín dụng ngân hàng tiếp tục là một trong những nguồn vốn chủ yếu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Hoạt động của hệ thống ngân hàng vì vậy cần được nhìn nhận trên cơ sở những đặc thù riêng, gắn với điều kiện phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam.

Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định NHNN tiếp tục kiên định mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ảnh: SBV

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc khẳng định NHNN sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tỷ giá, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Các mục tiêu này cần được cân đối hài hòa thông qua việc điều hành chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế của nền kinh tế, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện định hướng trên, NHNN sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, trong đó có tái cấp vốn và nghiệp vụ thị trường mở, nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đang xây dựng chính sách tái cấp vốn phục vụ chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Đánh giá về diễn biến tín dụng, Thống đốc cho biết hoạt động cho vay thời gian qua vẫn được kiểm soát, vừa bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, vừa đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến thời điểm báo cáo, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 12,27%.

Trong khi lãi suất huy động có xu hướng đi lên, NHNN định hướng điều hành mặt bằng lãi suất cho vay theo hướng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời duy trì yêu cầu an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng với lĩnh vực bất động sản, dòng vốn tín dụng sẽ tiếp tục được NHNN theo dõi và kiểm soát, bảo đảm việc cấp vốn an toàn, hiệu quả và phù hợp với định hướng điều hành chung.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Trước kiến nghị của các đại biểu Quốc hội về việc giảm lãi suất và tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết NHNN đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ.

Cơ quan này cũng đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm trao đổi, tìm kiếm các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của nhóm doanh nghiệp này.

Hiện dư nợ tín dụng đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã vượt 4 triệu tỷ đồng. Con số này cho thấy nguồn vốn ngân hàng đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp.

Tuy vậy, theo Thống đốc, khả năng tiếp cận tín dụng còn phụ thuộc vào chính năng lực của từng doanh nghiệp, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ ngành Ngân hàng.

Doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch tình hình tài chính, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi và chứng minh được khả năng trả nợ. Đây là những căn cứ để tổ chức tín dụng đánh giá mức độ rủi ro và quyết định cấp vốn.

Về phía cơ quan quản lý, NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện, khuyến khích xây dựng các cơ sở pháp lý cần thiết, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng triển khai hoạt động cho vay thuận lợi hơn, đồng thời bảo đảm nguyên tắc an toàn và hiệu quả.

Đối với đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết quy định này đã được đề cập trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể là Thông tư 39/2016/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc thẩm quyền quyết định của từng tổ chức tín dụng, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đánh giá tình hình thực tế của khách hàng.

NHNN tiếp tục khuyến khích các ngân hàng chủ động xem xét, áp dụng giải pháp phù hợp đối với những khách hàng gặp khó khăn, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước phục hồi.

Kết thúc phần giải trình, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết NHNN sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, báo cáo và làm rõ các nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cơ quan này đồng thời duy trì điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.